Le choc. Le PSG et l'OL vont s'affronter dès les huitièmes de finale de la Coupe de France féminine. Le tirage au sort n'a pas gâté les deux meilleures équipes du Championnat de France, qui s'étaient affrontées en finale lors de la dernière édition, remportée par l'OL aux tirs au but, et se retrouveront le 30 janvier. L'OL, neuf fois titré dans la compétition, s'est qualifié sans trembler pour les 8es de finale ce week-end en s'imposant chez une équipe de Bordeaux diminuée (4-0), tandis que le PSG, vainqueur de son seul titre en Coupe en 2018, a été poussé jusqu'au tirs au but par Dijon (0-0, 5-4 t.a.b.), autre équipe de D1.

L'édition 2021 ayant été annulée pour cause de pandémie, c'est l'OL qui reste tenant du titre après son sacre en 2020 devant le PSG (0-0, 4-3 t.a.b.). Les joueuses de Sonia Bompastor, qui visent un 10e titre en Coupe, sont actuellement en tête de D1 après 11 journées, avec trois points de plus que le PSG, étrillé 6-1 par l'OL mi-novembre. Les deux mastodontes du Championnat de France ont aussi été placés dans la même partie de tableau en Ligue des champions: le PSG affrontera le Bayern Munich en quarts de finale tandis que Lyon défiera la Juventus Turin, avec une potentielle demi-finale franco-française à la clé.

Si Lyon vit une saison sans accroc, celle du PSG a été perturbée cet automne par la violente agression dont a été victime sa joueuse Kheira Hamraoui début novembre, une affaire non résolue pour laquelle Aminata Diallo, une partenaire, a été entendue en garde à vue avant d'être relâchée sans aucune charge retenue contre elle. Diallo a repris la compétition ce week-end, contrairement à Hamraoui. Le choc OL-PSG sera la seule opposition entre équipes de D1.

