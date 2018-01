Le PSG éparpille Rennes (1-6) pour se qualifier en 16e de finale

Le PSG s'est offert un festin pour sa rentrée hivernale. Attendu à Rennes pour lancer son année 2018 dans l'affiche des 32es de finale de Coupe de France, le triple tenant du titre a signé une large victoire (1-6). Emmenés par un trio d'attaque en grande forme, les joueurs d'Unai Emery se sont fait plaisir et ont même régalé. Mbappé (9e et 76e), Neymar (17e et 43e) et Di Maria (24e et 74e) ont chacun claqué un doublé. Bourigeaud a sauvé l'honneur des Rennais sur penalty (66e).

