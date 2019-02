Coupe de france - LOSC - Stade Rennais : Nicolas Pépé un futur "grand joueur", vraiment ?

"Ce sera un grand joueur". Sur le plateau du Canal Football Club, Christophe Galtier a annoncé la couleur. Pour lui, Nicolas Pépé a un bel avenir devant lui. Un très beau même. L'entraîneur des Dogues en est persuadé. "Les grands clubs ont compris que Pépé a une place dans les effectifs des plus grandes équipes. Le jour où il y sera, il va tout tuer, tout exploser", lance également Luis Campos, le directeur sportif des Doges dans France Football. Ce n'est pas forcément surprenant tant l'attaquant ivoirien du LOSC confirme depuis le début de saison tout le bien que l'on pensait déjà de lui.

Déjà en vue lors du dernier exercice dans une saison compliquée pour le club nordiste (13 buts en L1), le prolifique attaquant est devenu la locomotive d'une formation lilloise qui tourne à plein régime. On parle quand même du deuxième meilleur buteur du championnat derrière Kylian Mbappé (18 buts). Mais a-t-il vraiment tout pour se faire sa place dans le cercle fermé des grands joueurs de la planète football ?

Des stats riches en promesses

Si on parle autant de Nicolas Pépé cette saison, c'est évidemment lié à ses statistiques. L'Ivoirien cartonne. Et dans tous les domaines du secteur offensif. Avec ses buts (16), ses caviars (8), ses tirs (3.3 par match, 5e joueur de L1) ou encore ses dribbles (2.3 par match, 9e jouer de L1), il fait des ravages dans les défenses de L1. Des chiffres qui vous classent un joueur. "Ce qu'on attend d'un joueur de très haut niveau, c'est la régularité. Et il le montre cette année, nous confirme Elie Baup, consultant Bein Sport. Les statistiques parlent pour lui. Cette année, elles démontrent qu'il a vraiment un avenir de haut niveau".

Hazard, un exemple qui fait saliver

Un ancien joueur de Lille avait explosé d'une manière un peu similaire sur une saison : Eden Hazard. Souvenez-vous en 2011-12, le Belge, alors âgé de 21 ans, avait signé une saison monstrueuse pour terminer avec 20 buts et 15 passes décisives en 38 matches de L1. C'était l'exercice de la confirmation de son immense talent. Pour le moment et cela en dit long, Pépé, qui va sur ses 24 ans, peut se targuer de faire aussi bien.

Il tourne à 0.69 but par rencontre contre 0.52 pour Hazard en 2011-12. Et il est impliqué sur 60% des buts du LOSC contre 48.6% pour celui qui est devenu la star de Chelsea. "Quand on voit sa saison, ça fait penser à Hazard en effet, confirme Baup. Mais Hazard est un joueur tellement complet, il y a encore du boulot…" Certes ce ne sont pas les mêmes profils, la palette d'Hazard, qui était resté muet en C1 cette saison-là, est plus large. Mais si le Belge avait impressionné par sa précocité, c'est quand même révélateur de l'impact et de l'efficacité de Pépé. Et c'est surtout, de bon augure pour la suite…

Nicolas Pépé (Lille)Getty Images

Un profil plus élargi qui peut l'amener haut

"Sa vitesse, ses premiers appuis qui déstabilisent dans les un-contre-un ou encore son sens de la profondeur et sa finition" : comme le résume Elie Baup - qui aurait également pu parler de son sens du dribble inné et de ses atouts physiques -, les qualités principales de Nicolas Pépé sont connues depuis quelques années maintenant. "Il a les qualités athlétiques du footballeur de très haut niveau", ajoute Galtier. Mais sa technique est également à mettre à son crédit. "S'il a toujours eu des qualités hors-normes pour faire des différences, il affiche une certaine aisance avec le ballon", confirme Baup.

A l'heure de se projeter, il est cependant intéressant de se pencher sur sa progression, qui lui a fait passer un cap cette saison. Et elle se voit surtout par sa manière de se comporter sur le terrain. Le gaucher s'affirme plus. Il est plus présent dans l'animation de son équipe. Ses zones de jeu ont augmenté. Son influence aussi. "Il a progressé dans ce registre, estime l'ancien entraîneur de Bordeaux ou de Marseille. Quand il vient finir les actions à l'intérieur, avec ses déplacements variés entre les lignes, entre les joueurs. On ne le voit plus que dans le couloir, faire des un-contre-un, déborder, centrer". Un profil plus complet apte à lui offrir de belles perspectives sur le long terme.

Un mental solide

Pour aller haut, ce n'est pas qu'une question de technique, de physique ou de statistiques. C'est aussi une histoire de mental. "Pour mettre tout en œuvre dans la régularité, il faut travailler sur le mental. C'est un point clef des joueurs de très haut niveau. Ce n'est pas visible. C'est de la récupération, une hygiène de vie. Il faut toujours avoir faim. Et ne jamais être satisfait de ce qu'on a. Il y a une remise en cause permanente", explique Baup.

Et s'il faudra attendre pour se faire vraiment une idée sur la capacité de l'Ivoirien à conserver cette régularité, Nicolas Pépé envoie quelques signaux positifs. Sa trajectoire de carrière ou encore son refus d'aller à Lyon cet été pour poursuivre sa progression dans un club où il était sûr d'avoir du temps de jeu illustrent sa maturité, sa mentalité. Et en ce moment sur les terrains, il démontre une envie et un état d'esprit adéquats. "Il est passionné par son sport, c'est un professionnel. Il regarde les matchs, il sait contre qui il va jouer, on n'a pas besoin de lui donner beaucoup d'éléments dans la préparation du match", a révélé notamment sur Canal Galtier, convaincu que son protégé est armé dans ce registre.

Un manque d'expérience européenne qui pose question

Tout n'est pas parfait non plus. Les zones d'ombre sont même nombreuses. Nicolas Pépé n'a ainsi jamais évolué en Coupe d'Europe. Il lui manque cette expérience pour se faire une idée sur sa capacité à hausser son niveau dans les chocs du Vieux Continent. Cependant, l’ailier droit a régulièrement su faire parler sa qualité de percussion et son côté décisif face dans les chocs joués par Lille cette saison en L1. Son match contre Lyon début décembre en témoigne tout comme ses trois buts en deux rencontres face à Marseille. Seul bémol : sa sortie au Parc des Princes (2-1). S'il a transformé un penalty, il n'a pas réussi à peser autant que d'habitude. Malgré ces incertitudes, tout pousse cependant à aller dans le sens de Christophe Galtier. Et à se montrer optimiste.