Nice - Toulouse seule affiche entre L1 en 32es, le PSG jouera une National 3

GSI Pontivy, US Charitoise, Andrézieux... Le Paris Saint-Germain, tenant du titre depuis quatre ans, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille (dix Coupes de France à son actif) se déplaceront les 5 et 6 janvier prochain dans ces trois clubs de National 3 pour les 32es de finale de Coupe de France. Le tirage au sort n'a pas dévoilé de grosses affiches, seulement un match entre deux clubs de Ligue 1 - Toulouse recevra Nice - mais les déplacements peuvent s'avérer risqués. Avec leur statut de "petit poucet", les clubs de National et Régional auront à cœur de bien faire face aux "gros" de Ligue 1 ou de Ligue 2.

L'Olympique Strasbourg (Régional 2) recevra l'AS Saint-Etienne (vainqueur de six trophées), pendant que Viry-Châtillon (Régional 1) affrontera le SCO d'Angers. Les Herbiers (National 2), club finaliste héroïque l'année dernière face au PSG, ira à Tours (National).

Ligue 1 contre Ligue 1

Toulouse FC (L1) - OGC Nice (L1)

Ligue 1 contre Ligue 2

FC Nantes (L1) - Châteauroux (L2)

Red Star FC (L2) - SM Caen (L1)

Grenoble (L2) - Strasbourg (L1)

Amiens SC (L1) - Valenciennes (L2)

LOSC (L1) - FC Sochaux (L2)

Girondins de Bordeaux (L1) - Le Havre (L2)

Stade Rennais FC (L1) - Stade Brestois 29 (L2)

Stade de Reims (L1) - RC Lens (L2)

Ligue 1 contre National 1, 2 ou 3

Entente SSG (N) - Montpellier HSC (L1)

Lyon Duchère AS (N) - Nîmes Olympique (L1)

RC Schiltigheim (N2) - Dijon FCO (Ligue 1)

Andrézieux (N2) - Olympique de Marseille (L1)

US Charitoise (N3) ou Bourges (N3) - Olympique Lyonnais (L1)

AS Monaco (L1) - Canet Roussillon (N3)

GSI Pontivy (N3) - Paris Saint-Germain (L1)

Stade Pontivyen (N3) - EA Guingamp (L1)

Ligue 1 contre Régional 1 ou 2

Viry-Châtillon (R1) - SCO Angers (L1)

Olympique Strasbourg (R2) - AS Saint-Etienne (L1)

Ligue 2 contre National 1, 2 ou 3

Marignane-Gignac (N) - Clermont Foot 63 (L2)

Bergerac (N2) - Niort (L2)

Crest Aouste (R3) OU Puy (N2) - AS Nancy (L2)

Olympique Saint-Quentin (N3) - FC Metz (Ligue 2)

Ligue 2 contre Régional 1 ou 2

US Orléans (L2) - AL Lamentin (R1)

Noisy-le-Grand FC (R1) - Gazélec Ajaccio (L2)

National contre National 1, 2 ou 3

Tours FC (N) - Les Herbiers (N2)

Saint-Pryvé Saint-Hilaire (N2) - FC Aurillac (N3)

IC Croix (N2) - US Raon l'Etape (N3)

FC Sète 34 (N2) - FC Limonest (N3)

SC Bastiais (N3) OU Saint-Omer (R1) - US Concarneau (N)

National contre Régional 1 ou 2

US Graveline (R1) - FC Villefranche (N1)

Longueau (R2) - AS Vitré (N2)