PSG - Thomas Tuchel : "On manque de joueurs fiables avec une top qualité"

À six jours du match face à Manchester United, Thomas Tuchel se serait bien passé de ça. Poussé en prolongation, le club parisien a bien eu du mal à se défaire de Villefranche, mercredi soir, lors des des 8es de finale de la Coupe de France. Si le résultat a finalement été acquis (0-3), ses minutes supplémentaires passées sur le terrain pourraient se faire ressentir dans les jours à venir. De quoi fortement agacer l'entraîneur allemand, qui a déploré un manque de profondeur dans son effectif.

" Nous avons besoin de tout le monde "

"On a utilisé Marquinhos, Thilo Kehrer, on a utilisé Juan Bernat, Angel Di Maria, Julian Draxler. C’est trop mais on manque de joueurs fiables avec une top qualité", a-t-il expliqué en conférence de presse après la rencontre. "Nous avons besoin de tout le monde, car il n'est pas possible de jouer avec douze-treize joueurs (...) On ne peut pas attendre trop de joueurs comme Nkunku, Meunier, Choupo-Moting, on ne peut pas leur dire : maintenant montre ta qualité. Ils manquent de rythme, c'est normal. J'ai confiance en eux", poursuit Tuchel dans des propos relayés par L'Equipe.

Exclu mercredi soir pour contestation, l'entraîneur parisien est donc sur les nerfs. Avec cette déclaration sur un effectif qu'il juge trop léger, Tuchel envoie une nouvelle pique à Antero Henrique, son directeur sportif. En froid, les deux hommes se livrent une véritable bataille d'influence au sein du PSG. Et cette dernière ne semble pas en passe de se terminer...