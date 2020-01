Malgré les trois divisions qui les séparent, c’est bien Belfort (N2) qui s’est montré le plus dangereux en première mi-temps face à Montpellier. Mais les belfortains n’ont pas trouvé la faille. Au retour des vestiaires, le MHSC revient avec de meilleures intentions. Et à la 62e minute, l’entraîneur de Belfort Anthony Hacquard perd ses nerfs et écope de deux cartons jaunes consécutifs. Il suivra la fin de la rencontre depuis les tribunes.

Belfort aurait pu réaliser l’exploit devant son public juste avant les prolongations. Après qu’Andy Delort trouve la barre (87e), Esli Mukendi est lancé en profondeur et file seul au but. Geronimo Rulli décide se sacrifier, sort dans les pieds de l’attaquant en dehors de sa surface et stoppe le ballon avec ses gants. Le portier montpelliérain est logiquement expulsé. Dans la foulée, Jordan Ferri croit offrir la victoire au siens au bout du temps additionnel mais sa frappe s’écrase sur le poteau (96e).

Vidéo - Le sacrifice de Geronimo Rulli pour eviter le drame et envoyer Montpellier en prolongation 00:32

Le match baisse en intensité et les prolongations ne donnent rien. Vient alors la séance de tirs aux buts. Les deux premiers tireurs des deux équipes transforment leurs penaltys, avant que Sambia puis Grassio n’échouent. Lors du 6e tir au but montpelliérain, Ehlinger sort une magnifique claquette qui permet à Belfort d’avoir une balle de match. Loichot la transforme, Belfort tient son exploit et file en ¼ de finale de la Coupe de France.