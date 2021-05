Le PSG s’est fait peur, mais le PSG sera bien en finale de Coupe de France. Eliminé en demi-finale de la Ligue des champions, en passe de céder son titre de champion de France à Lille, Paris est passé par la petite porte à Montpellier ce mercredi (2-2, 5 tab à 6). Mbappé, éblouissant, a donné par deux fois l’avantage à son équipe. Mais elle s’est, à chaque fois, faite rejoindre au score. Les hommes de Pochettino ont été sauvés par un sans-faute lors de la séance de tirs au but. Ils défendront leur titre, mercredi prochain, face au vainqueur de l’autre demi-finale, Rumilly Vallières – Monaco, qui se déroulera ce jeudi.

Au-delà de cette qualification étriquée, on retiendra surtout le retour en grande forme de Kylian Mbappé, arrêté pendant deux semaines après sa blessure contractée face à Manchester City. Le champion du monde français a livré une prestation de tout premier plan. Basée sur ses accélérations fulgurantes, des dribbles déroutants et une finition redoutable. Il a signé un splendide doublé (10e et 50e), son troisième en trois rencontres de Coupe de France cette saison, pour porter son total à 39 buts toutes compétitions confondues en 2020/2021. Un record égalé pour lui.

Feintes et passement de jambes : Mbappé a donné le tournis à Hilton pour s'offrir un doublé

Un PSG incapable de se mettre à l’abri

Mbappé a été à l'origine de la plupart des occasions de son équipe, se montrant aussi altruiste avec ses partenaires. Mais ni Icardi (28e, 49e), ni Sarabia (47e, 59e) n’ont su faire le break lorsque l’occasion s’est présentée. Comme trop souvent cette saison, le PSG n’a pas su se mettre à l’abri et s’est fait rejoindre au score. Le duo infernal de Montpellier, Laborde – Delort en a bien profité. A la fin des deux mi-temps. Une frappe magnifique en lucarne pour le premier (1-1, 45e). Et un contre parfaitement exécuté conclu par le second, quelques instants après la sortie de Mbappé (2-2, 83e).

Le duo Laborde-Delort frappe encore, et Montpellier pousse le PSG à la séance de tirs au but

Ce qui a obligé Pochettino à faire entrer Neymar (86e) pour une fin de match folle. Où les deux équipes ont tout tenté pour forcer la décision. On retiendra surtout un sauvetage sur la ligne d’Hilton sur une frappe d’Icardi (90e+3) et une parade Bertaud devant Danilo (90e+3). Finalement, tout s'est joué lors de la séance de tirs au but, où le malheureux Junior Sambia, sixième tireur montpelliérain, a vu sa frappe s’envoler. Kean a fini le travail en tirant en lucarne (2-2, 5 tab à 6). Il envoie ainsi le PSG disputer sa dix-neuvième finale de Coupe de France, la septième consécutive.

Tirs au but : Sambia a craqué, Kean a envoyé Paris au Stade de France

