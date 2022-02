Football

COUPE DE FRANCE - Après un festival d'Akliouche, Volland aggrave le score pour Monaco (2-0)

COUPE DE FRANCE - Quel but après un superbe mouvement de la part des monégasques. Servi dans la surface par Tchouaméni, Maghnes Akliouche, se joue de son défenseur et sert d'une passe aveugle Kevin Volland. L'Allemand n'a plus qu'a pousser le ballon dans le but pour donner deux buts d'avance à l'ASM. Suivez l'intégralité de la Coupe de France sur Eurosport 2 et Eurosport.fr

00:01:08, il y a 15 heures