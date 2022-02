Football

COUPE DE FRANCE - Bergerac égalise dans les toutes dernières secondes grâce à Axel Tressens ! Décalé par Gyeboaho, le milieu tente une frappe croisée du gauche qui heurte le poteau avant de rentrer ! Bergerac revient de loin et la décision se fera aux tirs aux but ! Retrouvez l'intégralité de la Coupe de France sur Eurosport 2 et Eurosport.fr

00:01:13, il y a un jour