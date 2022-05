Football

FC Nantes - Quand Antoine Kombouaré, au bord des larmes, évoque sa relation si spéciale avec ses joueurs

COUPE DE FRANCE – Une sacrée séquence pour un coach à part. Ce samedi, avant la finale de Coupe de France entre Nice et Nantes, retrouvez sur Eurosport l'interview en longueur et tout en émotions d'Antoine Kombouaré réalisée par Ludovic Duchesne et Norman Staron. L'entraîneur des Canaris évoque notamment sa relation avec ses joueurs, et la puissance de cet amour si particulier.

00:01:21, il y a une heure