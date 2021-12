Football

VIDEO - Intrusion sur le terrain, bombe agricole, jets d'objet... Match interrompu à Nîmes

COUPE DE FRANCE - Le match entre Chemin-Bas d'Avignon et Clermont a été interrompu un long moment à cause de supporters qui ont commencé à jeter des objets divers sur la pelouse du stade des Costières où se déroule le match des 32es de finale de la Coupe de France. Le match a finalement repris et les Auvergnats se sont imposés 4-0, samedi.

