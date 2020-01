Antero Henrique n'a pas laissé que des bons souvenirs au PSG. Sa gestion du cas Rabiot, les 47 millions d'euros (40 + 7 millions de bonus) investis sur Leandro Paredes et son incapacité à trouver un remplaçant fiable à Thiago Motta ternissent son passage dans la capitale. Mais le directeur sportif portugais a quitté le club parisien en laissant un joli cadeau derrière lui.

Des débuts poussifs

Le 2 juillet 2019, la signature de Pablo Sarabia est officialisée par le club parisien. Même si c'est Leonardo qui est en poste ce jour-là, c'est bien Antero Henrique qui a mené le dossier. Et c'est une belle affaire : pour 18 millions d'euros, le PSG s'est attaché les services d'un des ailiers les plus performants sur la saison 2018/2019 (23 buts et 17 passes décisives toutes compétitions confondues avec le FC Séville).

Mais les premiers mois de Sarabia au PSG sont poussifs. L'ailier de 27 ans peine à trouver ses marques et son empreinte dans le jeu est faible. Malgré les absences successives de joueurs offensifs comme Mbappé, Neymar, Cavani ou Draxler, l'Espagnol ne convainc pas Thomas Tuchel.

Bernabéu, le déclic

Ses prestations moyennes et les retours de blessure l'amènent à retrouver le banc de touche. Entre le 22 octobre et le 4 décembre, il n'est titularisé qu'une seule fois : lors du déplacement à Brest en Ligue 1. Sinon, Sarabia n'a droit qu'à des entrées en jeu en fin de rencontre. Mais l'une d'entre elles a été déterminante.

A Bernabéu, le PSG n'y arrive pas, et se dirige vers une nouvelle défaite à l'extérieur face à un grand club européen. Mais, huit minutes après son entrée en jeu, Sarabia va changer la donne. D'une belle frappe du gauche placée sous la barre, il permet au PSG d'égaliser (2-2). Et il aurait pu même offrir la victoire aux Parisiens, en lançant parfaitement Mbappé en profondeur dans le temps additionnel, mais le Français a loupé son face à face.

Un atout offensif polyvalent

Deux semaines plus tard, lors de la réception de Galatasaray, Sarabia remet ça en doublant la mise d'un magnifique enchaînement dans la surface. En décembre, l'Espagnol semble avoir retrouvé ses sensations, et affiche un niveau de jeu plus proche de celui de la saison précédente avec le FC Séville.

Pablo Sarabia entame 2020 comme il a terminé 2019. Depuis le début de l'année civile, l'ailier a inscrit quatre buts en quatre matches, toutes compétitions confondues. Polyvalent, il peut évoluer sur les deux côtés, ou bien dans une position plus axiale, comme face à Lorient lors du 16e de finale de la Coupe de France.

Vidéo - Sarabia soulage le PSG : son but en vidéo 01:08

Devant, c'est le premier remplaçant

Sarabia le sait sûrement : sauf blessure d'un titulaire, il ne sera pas dans le XI de départ du Paris Saint-Germain lors des prochaines échéances européennes. Mais quand il enfile son costume de "supersub", il remplit sa mission. Une aubaine pour Thomas Tuchel, qui est contraint de faire tourner son effectif au vu du calendrier chargé qui attend les Parisiens jusqu'au 8e de finale de la Ligue des champions face à Dortmund.

Après la rencontre face à Lorient, Idrissa Gueye faisait l'éloge de son coéquipier "Pablo, c'est l'exemple à suivre. À chaque fois que le coach fait appel à lui, il fait le maximum pour faire gagner l'équipe". Une mentalité qui permet aujourd'hui à l'Espagnol de devancer Julian Draxler dans la hiérarchie des remplaçants. Un statut que Sarabia semble assumer, pour le moment.