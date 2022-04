L'équipe du Brésil, actuelle N.1 mondiale, rencontrera en match amical celle d'Argentine le 11 juin au Melbourne Cricket Ground, cinq mois avant le Mondial-2022 qui débutera au Qatar le 21 novembre, a annoncé mercredi le ministre du Tourisme de l'Etat de Victoria, Martin Pakula.

La même affiche entre ces deux grandes rivales du football sud-américain, au MCG en 2017, avait vu la victoire des Argentins 1-0 devant 95.000 spectateurs. "On nous a dit que c'était un match de préparation important pour eux en vue de la Coupe du monde et on s'attend à ce que les deux pays envoient des équipes très fortes", a expliqué M. Pakula à la radio 3AW. Selon M. Pakula, "un match de ce calibre attirera des millions de regards sur Melbourne et des milliers de visiteurs dans l'Etat de Victoria".

