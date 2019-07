Et de quatre ! Ce dimanche, les Etats-Unis ont remporté leur quatrième titre de championnes du monde, après leur victoire contre les Pays-Bas (2-0), en finale de la Coupe du monde féminine. Au Groupama Stadium de Lyon, il a fallu attendre l’heure de jeu pour que la situation ne se décante. Megan Rapinoe a ouvert le score sur penalty (61e), avant que Rose Lavelle ne double la mise (69e). Championnes d’Europe en titre, les Néerlandaises n’ont pas réussi à soutenir la comparaison. Pour leur deuxième Coupe du monde, elles terminent donc deuxième. Quant aux Américaines, elles conservent leur titre acquis en 2015 et font aussi bien que les Allemandes, titrées en 2003 et en 2007.

