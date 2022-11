Football

Coupe du monde Qatar - "Jouer comme si c'était le dernier match de notre vie" : Jan Bednarek, l'ambitieux polonais

MONDIAL 2022 - Notre nouvelle série, The World at their feet, dresse le portrait de stars du football Aujourd'hui, partons à la découverte de Jan Bednarek, le défenseur central polonais d'Aston Villa. Après avoir grandi en Pologne, Jan est parti à Southampton puis à Aston Villa où il a pu accomplir son rêve. Avec son équipe nationale, il rêve de remporter le titre au Qatar.

00:06:03, il y a 5 minutes