Avant France-Argentine : Javier Mascherano, le boulet de l’Albiceleste

Il y a des joueurs dont on aimerait garder une image éternelle. Immaculée. Parce qu’ils incarnent des valeurs ou une classe dont peu peuvent se targuer. Parce qu’ils font partie de la caste des grands, tout simplement. Jusqu’au 14 juin, Javier Mascherano était de ceux-là. S’il fallait trouver le joueur actuel qui incarne le mieux la grinta, le sacrifice et l’esprit guerrier, difficile de passer à côté du "Jefecito".

Il fallait le voir en sang à courir après l’arbitre face au Nigeria pour se convaincre qu’il n’a rien perdu de ses vertus militaires. Il faut se souvenir, aussi, de son tacle complètement fou en demi-finale du Mondial 2014 face aux Pays-Bas. L’Argentin s’était arraché face à Robben pour sauver l’Albiceleste d’un geste défensif exceptionnel… et s’était "ouvert l’anus" selon ses propres mots. De quoi faire de lui une légende. Voilà pour l’image éternelle. Pour celle laissée dans cette Coupe du monde, en revanche…

Mascherano face à Robben en 2014, un tacle pour l'éternitéGetty Images

La grinta, c’est bien, jusqu’à un certain point. Pour l’instant, Mascherano a clairement été un élément déstabilisateur de l’Argentine plutôt qu’un élément de sécurité. Proche de Messi, il fait partie des meubles de cette Albiceleste. Une preuve ? Face aux Bleus, l’ancien de River Plate fêtera son 20ematch en Coupe du monde, seulement deux petites unités derrière Diego Maradona, détenteur du record argentin. Mais les meubles ont une durée de vie limitée et celle du joueur de l’Hebei China Fortune semble clairement toucher à sa fin. Ce Mondial sera évidemment son dernier. Mais n’est-ce pas déjà celui de trop ?

Depuis le début de la compétition, Mascherano galère franchement. Habitué à évoluer en défense centrale depuis plusieurs saisons du côté du FC Barcelone, le guerrier de 34 ans est inexplicablement utilisé en tant que sentinelle dans ce Mondial par Jorge Sampaoli. Mais, au milieu, il est constamment sur la brèche et trop facilement effacé par des accélérations adverses, déséquilibrant totalement l’Albiceleste.

Le symbole le plus marquant de cet échec ? Son match face au Nigeria. Oui Mascherano s’est dépouillé. Mais cela n’est pas suffisant. Dépassé et complètement déconnecté du reste de ses coéquipiers dans le pressing, il a compensé son manque de vitesse par une agressivité et un vice qui ont fait tanguer les coéquipiers de Leo Messi. Son penalty concédé, bête et inutile, a même pousser l’Argentine au bord du précipice.

L’avantage, au moins, c’est qu’il ne s’en est pas caché. "En cas d’élimination, j’aurais été un des responsables, à cause de ce penalty, et parce que je suis un des joueurs les plus expérimentés de l’équipe, a-t-il détaillé après le coup de sifflet final. La sélection, ce ne sont pas que de beaux moments".

Javier MascheranoGetty Images

La comparaison face à Kanté fait mal

Pour l’instant, le grognard passe à côté de son Mondial, même si son aura et sa présence ont parfois suffi à réveiller ses coéquipiers. Mais, individuellement, ses statistiques sont parlantes. Pour l’instant, l’ancien de Liverpool ne cumule que 43,2% de duels gagnés.

Et ses chiffres prennent encore plus de sens en comparaison de N’Golo Kanté. S’il n’occupe pas le même poste sur le terrain, c’est bien lui le milieu français au profil le plus défensif. Surtout, les deux ont joué les trois matches de leur équipe. Sur ces 270 minutes, Kanté a gratté dix ballons, en a contré sept et a réussi huit tacles. Sur la même période, Mascherano en a gratté six, contré quatre et a réussi onze tacles. Sachant que la dernière stat peut aussi vouloir dire que le joueur est en retard…

Et vous ne devinerez jamais qui domine le classement du plus grand nombre de fautes jusqu’à présent... Mascherano et ses onze fautes. Ajoutez-y un rôle de plaque tournante à la relance qui n’est clairement pas assumé et vous aurez le panorama complet de la longue descente aux enfers connue par "El Jefecito" jusqu’à présent. Mais, tel un guerrier, malgré les difficultés, Mascherano avance. Dans sa quête d’éternité, pas d’autres choix que d’aller chercher la Copa au bout. Et se débarrasser des Bleus en huitième. Histoire d’incarner, à tout jamais, cette grinta argentine si souvent louée.