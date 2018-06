Coupe du monde 2018 - Le Nigéria, sans star mais pas sans ambition

Le profil du Nigeria

Palmarès : Vainqueur de Coupe d'Afrique des Nations en 1980, 1994 et 2013, Médaille d'or aux JO de 1996

Classement Fifa : 47e

Son parcours en qualification

Le Nigeria a sereinement validé son ticket pour sa sixième phase finale de Coupe du monde, la troisième consécutive. Après un deuxième tour de la zone Afrique tranquillement négocié face au Swaziland, les Super Eagles se sont montrés très à l'aise au sein d'un groupe relevé qui comprenait également la Zambie, le Cameroun et l'Algérie. Ils ont fini en tête avec 4 victoires, 1 nul et 1 seule défaite sans conséquence en Algérie lors de la dernière journée alors qu'ils étaient déjà qualifiés.

Nigeria's striker Ahmed Musa (L) challenges Algeria's defender Hicham BelkarouiAFP

Le onze type

Ezenwa - Echiejile, Abdullahi, Balogun, Troost-Ekong - Ndidi, Onazi, Moses, Iwobi, Obi Mikel (c) - Ighalo

La star

John Obi-Mikel n'est peut-être pas considéré comme une star dans le sens où il ne fait pas partie de la catégorie de joueurs qui dribblent trois adversaires ou marquent des buts de plus de 30 mètres. En revanche, il apparait bien comme l'élément le plus expérimenté et le plus important de sa sélection. Le milieu défensif de 31 ans a fait le bonheur de Chelsea pendant plus de dix ans et remporté deux titres de champion d'Angleterre, quatre FA Cups, une Ligue des champions et une Ligue Europa. Depuis janvier 2017, il évolue dans le championnat chinois mais reste le capitaine et le point de repère des Super Eagles.

John Obi MikelGetty Images

Le jeune à suivre

Du haut de ses 21 ans, Kelechi Iheanacho sera l'avant-centre titulaire du Nigeria en Russie. Repéré et recruté très jeune par Manchester City, il a saisi sa chance quand il a été lancé en équipe première en septembre 2015 et a inscrit 21 buts en 64 matches. Les Citizens l'ont pourtant cédé à Leicester l'été dernier et Iheanacho a connu moins de réussite avec sa nouvelle équipe. Chez les Super Eages, l'attaquant évolue en confiance depuis novembre 2015 et son adresse constituera un vrai danger dans les surfaces adverses.

Kelechi Iheanacho of Leicester City celebrates after scoring his sides first goal during the Premier League match between Leicester City and Arsenal at The King Power Stadium on May 9, 2018 in Leicester, England.Getty Images

Le sélectionneur

Ancien entraîneur de Bordeaux ou de Nantes, Gernot Rohr officie désormais au sein des sélections africaines. Depuis 2010, il a dirigé le Gabon, le Niger et le Burkina Faso avant de prendre la tête du Nigeria en 2016. L'Allemand n'a pas encore remporté de titre majeur sur un banc mais il a convaincu tout le Nigeria en apportant la stabilité, la confiance et la solidité. Il n'a encore jamais disputé de Coupe du monde.

Gernot RohrGetty Images

Son histoire en Coupe du monde

Depuis sa première Coupe du monde en 1994, le Nigeria s'est qualifié pour cinq phases finales et n'en a manqué qu'une. Sa régularité lui a souvent permis d'être considéré comme le premier pays africain capable de remporter le trophée mais ses résultats n'ont pas encore été tout à fait à la hauteur des promesses. Les Super Eagles ne sont jamais allés plus loin que les huitièmes de finale. Ce fut le cas en 2014 avec une défaite 2-0 devant la France après une phase de groupe équilibrée avec un nul face à l'Iran (0-0), une victoire sur la Bosnie (1-0) et une défaite devant l'Argentine (2-3).

Ahmed Musa lors de Nigeria - Argentine, Coupe du monde 2014Panoramic

Pourquoi cette Coupe du monde sera la bonne

En Russie, le Nigeria cherchera à faire mieux qu'au Brésil en 2014 et à atteindre les quarts de finale. Le sélectionneur Gernot Rohr a apporté une rigueur bienvenue mais il ne veut pas céder à la pression populaire et s'enflammer car il sait que le groupe D sera disputé et indécis.

Brian Idowu, Alex Iwobi (Nigeria), ArgentinaGetty Images

Son programme dans le groupe D

16 juin : Croatie - Nigeria (Kaliningrad)

22 juin : Nigeria - Islande (Volgograd)

26 juin : Nigeria - Argentine (Saint-Pétersbourg)