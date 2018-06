France - Argentine : Que tout s'embrase

Le contexte

C'est ici que tout devait démarrer face à l’Australie. Et c'est désormais ici que tout doit redémarrer. Kazan, 16 heures, 30 degrés annoncés. Une fournaise. L'enfer ou le soleil au zénith. Ce samedi, une deuxième grande nation du jeu, après l'Allemagne, laissera ses illusions dans la Kazan Arena. Le blockbuster des 8es de finale oppose la France à l'Argentine, deux équipes aux destins parallèles. Elles devaient jouer les outsiders à la victoire finale, le premier tour a largement écorné leur pouvoir de nuisance et ce premier match couperet du tournoi doit leur redonner le droit d'y croire. Une défaite et c'est la Bérézina. Une victoire et tout repart comme si de rien n'était. Forcément, leurs chemins vont se séparer après 90 ou 120 minutes.

Ce n'est qu'un 8e de finale et aucune Coupe du monde ne se gagne si tôt, mais la rareté et le prestige de l'affiche lui donnent un goût unique. Elle convoque les souvenirs jaunissants de la Coupe du monde 1978. Des maillots moulants de Rocheteau, Kempes et Platini. D'une défaite fatale à Buenos Aires en poules.

Vidéo - "On ne peut pas exclure à 100% une grosse surprise de Deschamps" 00:52

Quarante plus tard, les Bleus de 2018 jouent leur avenir dans la chaleur étouffante de Kazan. Jusqu'ici, ils ont terminé premiers de leur groupe, mais rien ne s'est passé comme prévu. La France devait briller par la flamboyance de son attaque mais s'est montrée incapable de désorganiser les blocs bas de l'Australie, du Pérou et du Danemark.

L'Argentine n'a pas les mêmes caractéristiques. Ouverte aux quatre vents lors du premier tour, l'Albiceleste d'un Mascherano sur la jante devrait laisser davantage de boulevards aux dragsters français. La vitesse de Mbappé et la technique en mouvement de Griezmann doivent enfin servir à quelque chose en Russie. L'idée : embraser la rencontre pour éviter de se consumer à petit feu. Les Bleus ont un atout majeur dans leur manche : la fraîcheur. Ils ont fait tourner tranquillement face au Danemark mardi, six titulaires ont été remisés au frigo, quand, deux heures plus tard, l'Argentine jouait sa survie avec son équipe-type.

Vidéo - "Le facteur X de France - Argentine, c'est Mbappé" 01:43

L'avantage ? La chaleur annoncée samedi sur les bords de la Volga va mettre les organismes à rude épreuve. L'inconvénient ? L'Argentine s'est vue mourir. Son souffle de vie peut la mener bien plus haut qu'au premier tour. Contrairement aux Bleus, on sait ce que cette équipe a dans le ventre, même si les jambes ne suivent pas toujours. Les deux sélections devraient reconduire leur onze type. Le 4-4-2 bleu verra sans doute Blaise Matuidi occuper le couloir gauche pour couper les ailes de Lionel Messi. Giroud, Griezmann et Mbappé se chargeront d'appuyer là où ça fait mal : dans cette défense argentine si pataude (cinq buts encaissés en trois matches).

Le joueur à suivre : Lionel Messi

Qui d'autre ? Si un joueur détient le destin des deux sélections entre ses pieds, c'est sans doute lui. Sa carrière internationale peut se terminer ici, au beau milieu du Tatarstan. Depuis plusieurs mois désormais, c'est lui qui maintient cette faible Argentine sous assistance respiratoire. Il l'a d'abord sauvée en qualifications un soir de triplé à Quito puis, mardi dernier, il lui a montré la voie d'un enchainement divin face au Nigeria (2-1). Avec un grand Messi, cette Argentine n'est pas la même. Et les chances de qualification de la France non plus.

Vidéo - "L'arme anti-Messi ? Ca risque d'être Matuidi" 01:23

Trois stats à retenir

4. La France a toujours remporté ses huitièmes de finale en Coupe du monde. Elle les a atteints à quatre reprises (1986, 1998, 2006, 2014) pour autant de victoires.

0. Voilà quarante ans que la France n'a plus été battue, en huit confrontations, par une équipe sud-américaine en Coupe du monde (quatre victoires, quatre nuls). Sa dernière défaite remonte au Mondial 1978 face à… l'Argentine (2-1).

12. La France et l'Argentine s'affronteront pour la douzième fois samedi. Les Sud-Américains ont un bilan favorable de six victoires pour seulement deux défaites et ont gardé leur cage inviolée durant huit de leurs onze matches précédents contre les Français. L'Albiceleste a remporté ses deux uniques matches en Coupe du monde contre les Bleus en 1930 (1-0) et en 1978 (2-1).

Ils ont dit

Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France

" L'impression qu'ont pu laisser les équipes dans la phase de poules... les compteurs sont remis à zéro, parce que c'est une nouvelle compétition qui commence, et là ça passe ou ça casse. "

Jorge Sampaoli, sélectionneur de l'Argentine

" On va attaquer constamment. "

Notre avis

Bien difficile de séparer deux nations aux parcours sensiblement semblables. La France a à peine plus de certitudes qu'une sélection argentine en pleine déconfiture après la rouste infligée par la Croatie (3-0). Ligne par ligne, les Bleus semblent plus costauds et surtout plus frais après avoir joué à pousse-ballon avec le Danemark. Mais, dans les pas de Messi, l'Argentine reste insaisissable. C'est peut-être lui qui dictera l'issue de la rencontre. Si les Bleus le tiennent, ils peuvent rêver des quarts. Sinon, ce sera retour à la maison.