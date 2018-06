France - Danemark - Kimpembe, l'heure du "général"

A force, Presnel Kimpembe fait partie des meubles. Contrairement aux apparences, le Parisien est devenu incontournable dans cette équipe de France. Enfin sur son banc. Parce qu'il est présent dans le groupe sans discontinuer depuis octobre 2016. A l'époque, Didier Deschamps lui fait confiance alors qu'il n'a que 14 matches de Ligue 1 dans les jambes. C'est dire l'estime que lui porte le sélectionneur. Mais la hiérarchie en défense centrale était assez claire : Varane, Umtiti et Koscielny ne lui ont jamais cédé de terrain. Il a fallu que le roc d'Arsenal se blesse pour que Kimpembe joue ses premières minutes sous le maillot bleu.

C'était en Russie, en mars dernier, un an et demi après sa première convocation dans le groupe. A l'heure de disputer son premier match de Coupe du monde, Presnel Kimpembe n'a cumulé que 37 minutes de jeu en sélection et goûtera mardi à Moscou à sa première titularisation. Il doit a promotion express au forfait de Laurent Koscielny, qu'il remplace désormais comme l'option numéro 1 derrière le duo Varane-Umtiti, et aux pépins du défenseur de Barcelone. Depuis le début de la compétition, Umtiti a le genou qui siffle. Victime d'une béquille face au Pérou, il est mis au frigo par le staff pour le match des coiffeurs.

Pour sa première en équipe de France, Umtiti avait été propulsé titulaire en quart de finale de l'Euro et avait fini la compétition, très solide, dans la peau d'un titulaire. Kimpembe débutera son premier match en sélection en Coupe du monde. Aura-t-il le même aplomb que le Blaugrana à l'Euro ? Deschamps peut lui faire confiance. "Le général", comme l'appelle Paul Pogba ("parce que c'est mon soldat"), n'est pas le genre de joueur qui cogite. "Je suis à 200 % pour l’équipe", indiquait-il en début de compétition à Istra. "Si on fait appel à moi, je serais prêt."

Raphaël Varane, qui devrait être son compère de l'axe mardi, ne se fait pas de souci : "L'un sera au duel, l'autre en couverture. On a une bonne compréhension de l'un et de l'autre. Il a un peu moins d'expérience mais de grandes qualités et beaucoup de talent." Souvenez-vous du 14 février 2017. Ce jour-là, à 21 ans et après seulement 18 matches de championnat, il dispute son premier match de Ligue des champions : un 8e de finale au Parc des Princes dans la zone de Lionel Messi. Le jour de la Saint-Valentin, le roc du PSG ne fait aucune fleur à l'Argentin et ne le lâche pas d'une semelle. Avant le naufrage du retour, Paris corrige le Barça (4-0) et Kimpembe se révèle sur la scène internationale.

Presnel Kimpembe s'impose devant Lionel MessiAFP

Il n'y a pas de raison que cela se passe différemment face au Danemark selon Corentin Tolisso : "Il se donne à fond aux entraînements", a noté dimanche le Munichois. "Il est toujours concerné. Il va jouer avec la même agressivité à Paris et il est bon dans la relance." Kimpembe a peu de chances de s'écrire un destin à la Umtiti 2016. Sitôt le Barcelonais remis sur pattes, le Parisien retrouvera l'ombre. Mais le voilà, et pour de bon, installé au poste de numéro 3 et prêt au combat. Il a même changé de coiffure pour l'occasion : "Pour la guerre, il faut une coupe de militaire." Alors, aux armes…