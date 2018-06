France-Pérou : Gourcuff : "Les caractéristiques de l'équipe de France, c'est de ne pas en avoir"

Didier Deschamps a principalement joué en 4-4-2 depuis l'Euro avant d'essayer le 4-4-2 losange en préparation et de démarrer la compétition en 4-3-3 à plat. Est-ce que ses tâtonnements peuvent expliquer les difficultés face à l'Australie ?

C.G. : On le sait, Didier Deschamps est très pragmatique dans le choix de l'organisation, des hommes et du jeu. Les caractéristiques de l'équipe de France, c'est de ne pas en avoir. Et ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas toujours convaincant dans le jeu. Les choix sont un peu flous.

S'adapter sans cesse à son adversaire, est-ce faire preuve de faiblesse ?

C.G. : Moi, j'ai d'autres convictions. Certes, une équipe doit avoir la capacité de s'adapter de façon très précise à un adversaire. Mais l'équipe de France donne l'impression de toujours chercher. Elle n'a pas fixé d'automatismes. On peut me répondre que c'est difficile en sélection. Mais c'est faux. Le mois de préparation sert à cela. Il y a toujours matière à construire quelque chose. L'Allemagne avait une vraie organisation dans les années 2000. C'est un peu moins le cas aujourd'hui.

Vidéo - "Face au Pérou, Deschamps prépare un immense retour en arrière et alimente son côté girouette" 02:49

On a l'impression que Deschamps est revenu à un milieu à trois pour mettre Pogba dans les meilleures dispositions.

Pogba est un milieu axial. Il est capable de tout, c'est un grand joueur. Il a tout ce qu'il faut. La seule question qui vaille: est-il capable, mentalement, de s'astreindre à la rigueur défensive qu'exige son poste ?

Quel système choisiriez-vous pour cette équipe ?

Le 4-4-2 est plus cohérent, selon moi, en terme d'occupation de l'espace. Thomas Lemar en milieu excentré est très intéressant. Il est suffisamment créatif pour l'attaque et suffisamment rigoureux pour défendre. Je verrais un duo Griezmann-Mbappé en pointe. Ils apporteraient plus de mobilité. Mbappé a des qualités exceptionnelles dans la prise d'espace qui donne des solutions à Griezmann. Et les deux sont capables de donner la dernière passe. Dembélé est plus inconstant. Il faut miser sur le jeu combiné et le mouvement. Dans ce registre, Mbappé est infiniment plus intéressant. Face à l'Australie, il a manqué de la mobilité, la France n'était jamais en surnombre dans la surface.

Vidéo - "Deschamps ne regarde pas les cartes d'identité, il met les meilleurs sur le terrain" 02:05

Quelle est l'ADN de cette équipe selon vous ?

C'est son potentiel individuel surtout devant et au milieu. Sur le plan individuel, la France est l'équipe la mieux armée grâce à la vitesse de ses attaquants et la puissance de ses milieux. Pour moi, les Bleus sont supérieurs à l'Allemagne qui a régressé et n'a plus l'effectif des précédentes Coupes du monde. L'Espagne aussi a perdu en qualité. Quand on voit jouer Iniesta, on sent que c'est la fin de quelque chose, Busquets et Pique ne sont pas fringants. Même le Brésil n'est pas impressionnant d'autant que Neymar n'est pas à son meilleur niveau. Voilà pourquoi les Bleus peuvent garder de grosses ambitions.