Jesse Lingard, symbole de la Southgate touch

Avec son mètre soixante-quinze et ses soixante kilos tout mouillés, Jesse Lingard fait partie de ces joueurs qui ne paient pas de mine, sont rarement favoris dans le onze type mais finissent toujours par s’y imposer comme une évidence aux yeux de leurs entraineurs. C’était le cas pour José Mourinho à Manchester United cette saison et ça l’est désormais pour Gareth Southgate avec l’équipe d’Angleterre à la Coupe du monde.

Face au Panama, Harry Kane a signé un hat-trick qui fait de lui le meilleur buteur de la compétition, John Stones un doublé mais c’est bien Lingard qui fut désigné MOTM (Man Of The Match) par tous les observateurs. Sa générosité, son souci de jouer et se projeter constamment vers l’avant, son penalty provoqué et surtout son but - une magnifique frappe du droit, enroulée dans la lucarne - ont mis l’Angleterre dans le sens de la marche.

Trop petit, trop frêle pour s’imposer au plus haut niveau

Il y a tout juste un an pourtant, Lingard n’était qu’un joueur qu’on laissait sur le banc du Stade de France face aux Bleus. Aujourd’hui, il est l’un des éléments incontournables et les plus performants de cette équipe d’Angleterre. Quelque part, le Mancunien illustre la prise de risque de son sélectionneur qui fait pencher son 3-5-2 vers un 3-3-2-2 avec deux milieux relayeurs offensifs - Alli face à la Tunisie et Loftus-Cheek contre le Panama - au côté du seul Henderson devant la défense. Un électron libre dont la générosité, les efforts, les courses vers l’avant et la légèreté en font le symbole de l’équipe de Gareth Southgate, jeune, joyeuse et offensive.

Cette émergence soudaine mais récente s’est imposée aux yeux du sélectionneur en mars dernier seulement. Devant le forfait malheureux de Jack Wilshere qu’il avait rappelé après deux ans d’absence, Southgate a vu Jesse Lingard briller aux Pays-Bas (1-0) – où il inscrit l’unique but - et face à l’Italie (1-1), contre qui il fut passeur. Le joueur a marqué des points et les esprits. Une ascension fulgurante mais sans bruit, comme à Manchester United cette saison.

Avec treize réalisations et huit passes décisives en Premier League et six autres buts en coupes nationales, Lingard fut le meilleur Mancunien avec Matic, Lukaku et De Gea. Au point d’envoyer Martial sur le banc et Mkhitaryan à Arsenal. Une revanche pour ce gamin qui a multiplié les prêts à la sortie de sa formation – quatre en trois ans de 2012 à 2015 à Leicester, Birmingham, Brighton et Derby – à cause d’un développement physique tardif. Lingard a longtemps pensé qu’il était trop petit, trop frêle pour s’imposer au plus haut niveau. Plus jeune, alors qu’il hésitait avec le rugby où sa vitesse lui permettait de briller au poste d’ailier, son grand-père, passant en voiture devant la cour de l’école, lui ordonna d’arrêter, de peur qu’il se fasse mal.

En 2012, Ferguson le compare à… Tigana

Un retard à l’allumage anticipé par Alex Ferguson et l’Académie de Manchester United après avoir décelé une croissance lente à travers une batterie de tests physiques et génétiques, et qui renvoie, aujourd’hui, à la prédiction de Sir Alex faite en 2012 à un moment où peu de gens croyaient en ce gamin : "Lingard deviendra un sacré joueur. Aujourd’hui, il a 19 ans, il est passé dans notre système de jeunes et il est bâti comme l’était le Français Jean Tigana. Ce dernier n’a jamais été sous le feu des projecteurs jusqu’à ce qu’il ait 24 ans. Et je pense que ce sera la même chose avec Lingard. Il deviendra un joueur lorsqu’il aura 22 ans ou plus." A 25 ans, Lingard fait partie intégrante du groupe professionnel des Red Devils depuis trois saisons. Trop fort Ferguson.

Lancé dans le grand bain par Louis Van Gaal en 2015-2016, Lingard a pris une nouvelle dimension sous José Mourinho depuis. C’était l’homme de la délivrance au bout de la prolongation de la finale de la Cup 2016 face à Crystal Palace (2-1). Il fut également buteur en finale de la Coupe de la Ligue face à Southampton (3-2) en 2017 ou encore le sauveur face à Chelsea (2-1) et Burnley (2-2), entre autres, en 2018.

Proche de Pogba avec qui il a remporté la Youth Cup en 2011 et partage le goût de la danse et des célébrations, Lingard détonne par sa personnalité, joviale et légère, au point de faire l’unanimité dans un groupe. Et sa vidéo sur Instagram où on l’a vu taper le ballon sur un bout de gazon dans la banlieue de Manchester avec des gamins qui l’avaient reconnu dans sa voiture témoigne de la simplicité du garçon. En revanche, il n’a pas eu besoin de caméra quand il a acheté des vestes de survêtements à tous les gamins des U12 de son ancien club de Fletcher Moss Rangers qui grelottaient dans le froid.

A l’heure où on s’ennuie ferme en regardant l’équipe de France et son manque de prise de risque, où on voit davantage certains joueurs pendant les coupures pub que sur le terrain, Jesse Lingard, lui, nous réconcilie avec le football, simple et heureux. A travers lui, on reconnaît tous un peu en nous ce gamin qui rêvait, petit, de disputer une Coupe du monde et marquer le but de la victoire en finale.

Bruno Constant fut le correspondant de L'Equipe en Angleterre de 2007 à 2016.

