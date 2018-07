Lloris, Varane, Pogba, Griezmann : Ils ont enterré le traumatisme du Maracana

Les larmes de Griezmann, le duel perdu de Varane, cette fichue faute de Pogba et ce ballon qui échappe à Lloris. Quatre ans plus tard, le but de Griezmann, celui de Varane, la maîtrise de Pogba et la fantastique parade de Lloris. Comme un symbole, le quatuor du Maracana a grandi, bien grandi et c'est lui qui a porté les Bleus jusqu'à Saint-Pétersbourg. Ils avaient échoué au Brésil, ils en ont tiré les leçons en Russie.

Face à l’Uruguay ce vendredi (2-0), Lloris est allé chercher celle qui lui avait échappé en 2014. Varane a remporté le duel qu'il avait perdu. Pogba s'est discipliné là où il était tombé dans le piège. Griezmann a trouvé la lucidité qui lui avait manqué sur la plus belle occasion des Bleus à la 9e minute de France-Allemagne.

Vidéo - "Même sans être flamboyant, Griezmann a montré qu'il est le patron" 01:28

"Mes joueurs ont grandi"

"Raphaël n’était pas non plus coupable il y a 4 ans contre l’Allemagne", a rectifié Didier Deschamps en conférence de presse ce mercredi. "Je suis content pour lui. Il a quatre ans de plus." Comme Griezmann, Pogba et Lloris : "Je vous l’ai dit, mes joueurs ont grandi", a-t-il continué. "Ils ont plus de maturité, de vécu. On a besoin de ça. J’ai dit à la fin du match à Raphaël. Aujourd’hui, c’est l’effet inverse. C’est souvent dans les moments difficiles qu’on apprend le plus." Les Bleus ont payé pour savoir.

Vidéo - "Varane est le symbole, Lloris et Kanté sont les hommes du match" 01:59

Ce tournoi marque l'avènement d'une colonne vertébrale qui porte l'empreinte de 2014. Dans l'ombre d'un Mbappé qui a éclaboussé la planète de son talent, la Coupe du monde de Pogba et Varane est un modèle de régularité. Le milieu n'a pas raté un match. Sa première période fut poussive face à l'Uruguay ? Il s'est imposé comme le meilleur Français en seconde avec une maturité nouvelle en remportant 14 duels, une première en Coupe du monde pour un Français depuis 20 ans.

Varane-Pogba, enfin

Qu'il semble loin le temps où ses gourmandises nous agaçaient, où sa nonchalance gâchait le reste. On reprochait à Varane son manque de leadership en défense ? Il est devenu le patron de la défense avec une sérénité toute nouvelle. Les deux hommes, lancés ensemble en 2013, sont devenus ce qu'on attendait d'eux depuis des mois pour ne pas dire des années : les leaders de leur génération.

Vidéo - "Cette équipe a une maturité folle pour son âge" 01:50

En trois parades fantastiques face à l'Australie, le Pérou et, surtout, l'Uruguay, Lloris, lui, a pris de l'épaisseur dans son but. "Sa parade est exceptionnelle", s'est enthousiasmé Blaise Matuidi après la victoire face à l'Uruguay. Déjà très bon à l'Euro, le gardien des Bleus signe un sans-faute alors que Griezmann, qui n'avait pas marqué un but en 2014, en est déjà à trois. "C'est le Griezmann que j'adore, celui qui aide l'équipe", l'a salué Pogba. "Il a marqué trois buts, il joue pour l'équipe, il court derrière et devant avec et sans le ballon." En 90 minutes à Nijni Novgorod, ces quatre fantastiques ont enterré leur traumatisme du Maracana. Pour de bon.