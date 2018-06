Southgate : "On a vu les difficultés des grosses équipes, il n'y a aucune place pour la suffisance"

L'Angleterre se voit-elle trop belle avant d'affronter le Panama, dimanche à 14h, lors d'un deuxième match de poule qui pourrait permettre aux Trois Lions de valider leur ticket pour les 8es de finale en compagnie de la Belgique dans le groupe G ? La question n'a pas lieu d'être a assuré samedi Gareth Southgate, visiblement moins remonté que vendredi contre la presse de son pays qui a fait fuiter une composition d'équipe la veille.

"On a déjà vu les difficultés qu'ont les grosses équipes, en terme de classement, pour dominer les moins bien classées, a expliqué le sélectionneur anglais.. C'est le sujet à la mode depuis le début. Il n'y a eu aucune place pour la suffisance dans la préparation de notre match. C'est vrai qu'on est plutôt en bonne position dans le groupe mais on doit se concentrer sur la performance".

Très séduisante pour son entrée en lice lundi dernier contre la Tunisie, malgré une victoire étriquée dans les dernières minutes (2-1), l'Angleterre veut capitaliser sur cette première sortie et imposer son style (du jeu rapide au sol), impulsé par Southgate. "On a une équipe qui a faim, qui veut s'améliorer, a lancé le sélectionneur anglais. Jouer librement, avec de l'énergie et du rythme comme on l'a fait. On veut montrer aux gens que l'Angleterre peut jouer d'une façon différente. On a des joueurs techniques. On veut qu'ils gardent la balle, s'expriment avec et entament vraiment le match comme ils l'ont fait l'autre fois."

England's coach Gareth Southgate (C) leads a training session in Repino on June 21, 2018 during the Russia 2018 World Cup football tournament.Eurosport

"C'est évident que les médias nous veulent du bien"

Mais le nouvel homme fort des Trois Lions n'en reste pas moins méfiant avant d'affronter une équipe qui avait donné du fil à retordre à la Belgique pendant une mi-temps, avant de craquer en seconde période. "Le Panama est blessé et va essayer de répondre présent. Cette équipe a de la fierté".

Southgate a également tenu à dégonfler le prétendu "espionnage" dont a été victime son équipe à l'entraînement. "J'ai fait hier (vendredi) une déclaration équilibrée, on me dit que cela a pris une certaine proportion depuis. Je tiens a préciser que je comprends totalement que les médias doivent rendre compte des informations. Ma seule observation toutefois, et je ne l'ai probablement pas correctement formulé, c'est que c'est clairement un avantage pour nous ou pour l'adversaire si vous connaissez la tactique de l'autre."

Et Southgate d'ajouter : De mon point de vue, je ne m'attends pas à ce que les médias nous soutiennent en ce qui concerne leur façon de travailler. Je sais qu'ils nous veulent du bien, c'est évident depuis le début du tournoi. Je suis détendu, pour moi il n'y a pas de drame. Encore moins car la photo ne montrait même pas la composition d'équipe".