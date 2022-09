Le coup d'envoi de la Coupe du monde 2022 sera donné dans deux mois et demi, le 20 novembre. Et, pour l'heure, il paraît bien téméraire d'affirmer que Paul Pogba sera présent avec l'équipe de France au Qatar. Parce que le milieu de la Juventus - qui traverse en outre une période de turbulences sur le plan extra-sportif -, victime d'une lésion du ménisque du genou droit en juillet dernier et absent des terrains depuis, va très prochainement subir une opération.

Ad

Pogba est sorti ce matin s'entraîner, mais il s'est arrêté et a décidé de se faire opérer

Ligue 1 Affaire Pogba - Galtier : "Mbappé ne montre aucun signe d'agacement" 30/08/2022 À 21:20

Dans un premier temps, la "Pioche" avait écarté cette possibilité, afin de préserver toutes ses chances d'être remis à temps pour le Mondial. Il venait d'ailleurs de reprendre la course à l'entraînement. Mais l'international français s'est ravisé, comme l'a révélé son entraîneur, Massimiliano Allegri, ce lundi. "Pogba est sorti ce matin s'entraîner, mais il s'est arrêté et a décidé de se faire opérer", a ainsi assuré le technicien italien, à la veille du match entre le PSG et la Juve en Ligue des champions.

Pogba devrait donc passer sur le billard dans les prochaines heures. Sera-t-il de retour sur le pré suffisamment tôt pour participer à la défense du titre planétaire conquis avec les Bleus en 2018 ? Les délais semblent très courts mais le joueur de 29 ans n'a, selon L'Équipe, pas renoncé à l'idée d'être de la partie en novembre prochain. Le compte à rebours est lancé.

(Avec AFP)

Serie A C'est fait : Di Maria rejoint la Juve 08/07/2022 À 18:55