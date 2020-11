L'ancien joueur de Bordeaux était sorti du terrain sur civière avec trois dents en moins et une vertèbre fissurée. "S'il y a la vidéo en 82 et qu'on me dit qu'il y a eu un accident directement causé par Schumacher, j'aurais pu prendre la bonne décision", a expliqué Charles Cover dans un entretien accordé à So Foot il y a cinq ans. Par ailleurs, le Néerlandais a également arbitré la finale de la Ligue des champions en 1978 (Liverpool-Bruges) et deux finales de C3 en 1977 (Juventus-Athletic Bilbao) et 1983 (Anderlecht-Benfica).