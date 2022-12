Le souvenir de 2018 est encore dans toutes les têtes. Séduisant jusqu'au quart de finale en Russie, le Brésil, qui restait sur trois victoires sans prendre de but, avait subi la loi de la Belgique (1-2) aux portes des demi-finales. Et lors de cette terrible désillusion pour la bande de Neymar, une explication avait notamment sauté aux yeux : la suspension de Casemiro, absent pour une accumulation de cartons jaunes. Un symbole de son impact. Et de son rôle clef au sein de la Seleçao, qui… n'a pas évolué deux ans plus tard.

Pour aller au bout de sa quête de son "Hexa" - ce sixième titre tant désiré au pays du football -, le Brésil croise les doigts pour que Casemiro soit là à chaque match. Car si Fabinho est une solution de luxe pour évoluer devant la défense, le milieu de terrain de Manchester United est une perle rare pour toute équipe désireuse de s'appuyer sur une vigie défensive. Et peut-être encore un peu plus pour une formation dotée de talents offensifs comme les Auriverde.

Le meilleur milieu défensif du monde

Si Neymar est l'étoile de l'équipe de Tite, Casemiro est bien la pierre angulaire de cette Seleçao. Toujours prêt à contenir ses vis-à-vis ou à couper les contres adverses, l'ancien du Real Madrid stabilise le bloc brésilien par sa science du placement, son abattage hors norme et son "QI football" d'exception. Si son but face à la Suisse lundi dernier (1-0) l'a mis encore un peu plus en lumière, ce n'est pas le genre de lauriers qu'il recherche. Car on parle d'un joueur qui vit pour le collectif. Et sa capacité à se sacrifier pour sa formation permet ainsi aux Neymar, Vinícius Júnior and co de se focaliser encore un peu plus sur leur mission : faire des différences devant.

Humble, professionnel et habitué à se mettre au service des stars, "Case" possède tout simplement presque toutes qualités du milieu de terrain défensif rêvé. "C'est le meilleur milieu défensif du monde depuis très longtemps", a résumé Neymar la semaine passée dans un tweet lors du match face à la Suisse. "J'ai l'habitude de ne pas commenter les opinions. Mais je vais me permettre une exception, je suis d'accord avec Neymar", a complété après la rencontre Tite, avant de louer la verticalité de son pilier du milieu. "C'est un joueur qui travaille au milieu et quand une opportunité se présente, il peut être l'élément surprise qui arrive de l'arrière".

Casemiro Crédit: Getty Images

Un Mondial pour entrer dans la légende du Brésil

Un dépassement de fonction bienvenu mais qui ne résume pas son influence énorme sur le Brésil. Car si son travail aide à libérer les joueurs offensifs, son impact est bien partout. Sur le terrain mais aussi en dehors. "Si vous regardez les matches de Casemiro sur Google, vous allez voir tout ce qu'il fait", a ainsi conseillé la semaine passée dans le Daily Mirror Gabriel Jesus, qui n'a pas dû vraiment comprendre comme beaucoup les premiers matches de son partenaire en sélection à Manchester United, où Erik Ten Hag l'a laissé dans le rôle de remplaçant pendant plusieurs semaines après son arrivée cet été. "C'est un joueur incroyable. Il est le même partout où il joue. Si tu as un joueur qui aime travailler et suivre l'exemple d'un leader, 'Case' a une super influence", lance encore l'attaquant d'Arsenal, forfait pour le reste du Mondial.

Leader au sein de ce Brésil dans de nombreux domaines, Casemiro doit maintenant guider sa Seleçao au titre suprême. Le seul qui manque vraiment à son palmarès riche d'une Copa America 2019 ou encore de cinq Ligue des champions décrochées avec le Real Madrid. Mais avec le champion du monde des moins de 20 ans (2011) sur la pelouse, les Auriverde ont forcément plus d'arguments pour assouvir leurs rêves. "Il a vécu tellement de choses au Real Madrid que c'est une aide précieuse pour tout le monde. Il a fait ça toute sa vie", lance Gabriel Jesus. Histoire que Casemiro puisse succéder aux illustres milieux défensifs brésiliens comme Dunga ou Mauro Silva. Et d'effacer la frustration de 2018.

