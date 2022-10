Enfin une bonne nouvelle pour Didier Deschamps. Alors que le sélectionneur doit jongler entre les polémiques en tous genres, les résultats en berne des Bleus et le forfait de N'Golo Kanté à un mois de la Coupe du monde, il peut au moins se réjouir des bonnes nouvelles en provenance de Turin.

Ad

Ce mardi, Paul Pogba, un des leaders les plus importants de son vestiaire, a repris le chemin de l'entraînement collectif et la course, un mois et demi seulement après son opération du ménisque externe du genou droit. L'ancien Mancunien a même tapé dans le ballon. Reprendre avec le groupe turinois était l'un des objectifs fixés par le Français pour espérer voir le Qatar. Alors que les délais semblaient courts pour compter sur la Pioche à Doha, ceux-ci semblent s'être raccourcis et Pogba est en avance sur son programme.

Coupe du monde Coup dur pour le Portugal : Jota forfait pour le Mondial IL Y A 3 HEURES

Pogba va bien

"Pogba va bien, son programme se déroule bien, a commenté Didier Deschamps lundi soir en marge de la soirée du Ballon d'Or. L’important avant tout est qu’il soit guéri, et je pense qu’il le sera, et c’est déjà une bonne chose. Ensuite, il y a un deuxième aspect qui est athlétique. Il s’est écoulé du temps entre les derniers matchs qu’il a joués et aujourd’hui. Mais je le répète, avant de penser à une convocation, il doit être guéri." Il reste encore du chemin à parcourir pour le champion du monde mais, ce mardi, l'espoir est plus que jamais permis.

Coupe du monde Deschamps sur le forfait de Kanté : "C'est une force en moins" IL Y A 6 HEURES