Il faut le voir pour y croire. Il est le premier à célébrer, à monter sur les tables, à jaillir du banc pour féliciter les buteurs, à convier les supporters français à ovationner Olivier Giroud. Pourtant Benjamin Pavard a vu son statut s'effondrer depuis le début du Mondial, passant du premier au troisième choix au poste de latéral droit. Désormais, Didier Deschamps lui préfère même Axel Disasi mais le Munichois, très proche d'Olivier Giroud, Hugo Lloris et Raphaël Varane, ne montre rien dans la vie de groupe. S'il s'interroge sur les raisons de son spectaculaire déclassement, il continue de batailler aux entraînements et donne le change.

Benjamin Pavard et Olivier Giroud après France - Pologne Crédit: Getty Images

Son exemple est symptomatique d'un groupe où personne ne joue sa partition. Les victoires sont les meilleurs remèdes pour solidifier les liens et garantir une ambiance propice au succès. Et on n'a pas le souvenir d'un tournoi où les Bleus décrivaient une ambiance délétère, des egos boursouflés ou des clans toxiques. Généralement, et selon la formule d'usage devant les micros, le groupe vit bien. Sauf que, cette fois, les Bleus ont évité quelques traînées de poudre.

Le mérite de Deschamps

A l'Euro, les déclarations de Giroud et la bouderie de Kylian Mbappé en préparation avaient miné l'ambiance, même si les deux hommes juraient le contraire. Il suffisait de voir les entraînements pour constater qu'entre le duo Benzema – Mbappé et le Milanais, qui avait moins bien vécu son déclassement que Pavard an 2022, ou même Antoine Griezmann, l'ambiance était polaire malgré les efforts de Paul Pogba dans le rôle de l'entremetteur.

Cette fois, tout ce qui nous revient dessine une réalité qui dépasse le storytelling. Désormais, les 24 aiment passer du temps ensemble. Les rôles sont très identifiés au sein du groupe et chacun est à l'aise avec la mission qui lui est confiée. L'un des grands talents de Didier Deschamps est de savoir construire des groupes avec des rapports de force équilibrés. "Il y a ce qui se passe sur le terrain et il y a ce qui se passe en dehors, confiait-il avant le match face au Danemark. La vie sociale est importante. Ce n’est pas ça qui va vous faire gagner des matchs, mais je peux vous dire que ça peut vous en faire perdre. Et pour le moment, tout se passe bien, je pourrais même dire très bien."

Une célébration collective des Bleus aprtès un but de Mbappé Crédit: Eurosport

Des rôles clairs, pas de malentendus

Les nombreuses absences auraient pu miner le groupe d'autant qu'elles l'ont privé de personnalités solaires comme Presnel Kimpembe ou Paul Pogba, deux hommes fondamentaux dans l'esprit de 2018. Mais les forfaits ont refaçonné un groupe où les rôles sont beaucoup plus facilement identifiables avec moins de grands noms mais, peut-être, plus de fluidité dans les relations. D'un côté, les cadres champions du monde essentiels sur le terrain (à l'exception des deux gardiens remplaçants et… de Benjamin Pavard) et de l'autre, la jeune génération dont certains n'étaient pas programmés pour arriver si vite dans le groupe et qui savourent leur expérience malgré un temps de jeu réduit.

Les frontières ne sont pas étanches entre les deux mondes et Youssouf Fofana (6 sélections) peut se permettre de donner des conseils à Antoine Griezmann sur le poste de milieu sans que l'homme aux 114 capes n'en prenne ombrage. "Il y a une vraie connexion, un bon mélange entre générations, expliquait Hugo Lloris en début de compétition. Je trouve qu’il y a un mot qui qualifie tout ça, c’est le respect, le respect entre nous."

Quand Mbappé va…

Installé dans les prérogatives qu'il désirait depuis longtemps, Kylian Mbappé, qui a pu agacer certains coéquipiers lors du dernier Euro, s'amuse autant avec Marcus Thuram et Ousmane Dembélé qu'avec Olivier Giroud désormais. Les deux patrons de l'attaque ont, chacun, trouvé un intérêt dans leur idylle naissante et cette bromance de circonstance symbolise bien le nouvel état d'esprit décrit par Adrien Rabiot en conférence de presse.

"On ressent plus cette union cette année, cette solidarité, que ce soit sur le terrain, mais aussi en dehors, avec le staff, avec les joueurs qui sont sur le banc, ceux qui entrent en cours de match et ceux qui ne jouent pas, notait le milieu de terrain. On sent que tout le monde est concerné, même à l’hôtel, dans la vie de groupe, ça se passe vraiment très bien. C’est la grosse différence par rapport à l’été dernier." Fini aussi l'exiguïté de l'hôtel hongrois et l'ambiance morose de la bulle sanitaire qui avaient pourri l'aventure à l'Euro.

Bien sûr, ce parfait tableau ne sera qu'un point de détail si l'aventure s'arrête en quart face à l'Angleterre. Mais, pour le moment, il est une précieuse béquille qui guide les Bleus.

