Peu de choses résistent à Didier Deschamps depuis qu'il a pris en main l'équipe de France en 2012. Mais il faut bien constater que son coaching est au mieux inopérant, au pire inutile dans les grandes compétitions internationales. Depuis 2016, le sélectionneur a son onze, il n'évolue pas ou peu et les hommes du banc ont très peu d'influence sur le déroulé de la rencontre. En 24 matches de compétitions internationales, un seul remplaçant a marqué avec les Bleus en Coupe du monde ou à l'Euro depuis 2014. Et encore, il s'agit d'Antoine Griezmann, remplaçant face à l'Albanie en 2016, mais titulaire évident dans l'esprit de Didier Deschamps.

Le banc de l'équipe de France lors de l'Euro 2016 Crédit: Getty Images

Si l'on caricature, les remplaçants français ne servent pas à grand-chose ou, en tout cas, n'ont aucune incidence décisive sur le cours des rencontres. A l'heure où ils devront profiter du match des coiffeurs pour tenter de bousculer la hiérarchie, les précédents n'incitent pas à l'optimisme. Jamais un homme du banc n'a instillé le doute dans la tête de Deschamps… sauf Antoine Griezmann en 2014 qui a démarré le Mondial sur le banc et l'a fini dans le onze de départ après une entrée incisive en 8e de finale face au Nigeria.

Rémy, Coman, Martial, Fekir…

Depuis, les recours offensifs ne sont d'aucune utilité au sélectionneur. Cela tient certes à un poteau pour André-Pierre Gignac en finale de l'Euro 2016 mais Loïc Rémy au Brésil, Kingsley Coman et Anthony Martial en 2016, Fekir, Thauvin et Dembélé en Russie puis Coman, Giroud et Dembélé lors du dernier Euro ont tous traversé la compétition sans peser sur les évènements. On peut étendre le raisonnement aux autres postes. Hormis Steven Nzonzi auteur d'une demi-heure de haut niveau en finale de la Coupe du monde 2018, les remplaçants du milieu de terrain sont au moins aussi influents sur le parcours des Bleus que les attaquants.

"A la différence de 2018, le danger vient de partout"

En 2014, 2016 et 2018, Deschamps a eu trois fois l'occasion de tester ses hommes de l'ombre lors de troisièmes matches aux enjeux moindres. Résultat, trois 0-0 (Equateur, Suisse, Danemark dans cet ordre) et des remplaçants très vite renvoyés à leur statut. De fait, Didier Deschamps a manqué de munitions lors des tournois précédents. Ce n'est pas un problème tant que le onze, comme en 2018, tient la route jusqu'au bout. Mais cela peut l'être quand, comme en 2021, les blessures et les contre-performances déciment les hommes de base. Le fossé qui sépare en règle générale les titulaires des autres devient, dès lors, un gouffre.

L'exemple Lenglet

Clément Lenglet, au frigo durant les trois premiers matches de l'Euro 2021, s'est effondré quand les Bleus ont fait appel à lui. Voilà pourquoi il est nécessaire de maintenir un groupe sous pression et la rencontre face à la Tunisie a d'abord cette vertu. "On se tient prêt, on sera tous amené à rentrer ou à débuter des matches donc on sera prêt, en tout cas, moi je le suis, prévenait Mattéo Guendouzi la semaine dernière. Peu importe si je dois rentrer ou si je dois démarrer, le coach fait ses choix. Ce qui est sûr c'est que je serai prêt quand il fera appel à moi." Les actes seront-ils à la hauteur des discours cette fois-ci ?

Mbappé en mission : "Personne ne croit plus en lui que lui-même"

