C'est une histoire que l'on a racontée cent fois. Ou, si vous pensez que l'on exagère, au moins cinquante-et-une fois. A chaque but, chaque rugissement de bonheur de l'intéressé, on s'est dit qu'Olivier Giroud était un joueur particulier, un attaquant pas comme les autres. Parce qu'il n'a pas emprunté le même chemin que les autres arrivés à cette hauteur; que le jour où il fêtait ses 25 ans, l'équipe de France n'était plus un mirage. Mais encore un espoir, plus ou moins lointain.

Le soir de sa première, face aux Etats-Unis, la FIFA n'avait pas encore donné les clés de la 22e Coupe du monde de l'histoire au Qatar. Douze ans plus tard, c'est au cœur de l'état gazier que Giroud a atteint une marque que personne n'imaginait pour lui. Peut-être y croyait-il ? Une chose est sûre, l'attaquant de Montpellier croyait en lui.

Durant douze ans, de son premier but en Allemagne, un 29 février 2012, à ce doublé face à l'Australie, Olivier Giroud a partagé sa vie avec les sceptiques, avec la concurrence intermittente mais exacerbée de Karim Benzema. Il n'y aurait de la place que pour l'un des deux. Ce que l'attaquant de l'AC Milan avait très vite compris. Mais ce à quoi il ne s'est jamais résigné. Et ceci dès l'Euro 2012, sa première compétition sous le maillot bleu.

Benzema ou lui

Les deux ont parfois joué ensemble, mais sans une réussite ni une entente suffisamment remarquable et remarquée pour installer le duo. Et puis, Karim Benzema a disparu de la circulation, ce qu'une partie du public a, un temps, bizarrement et injustement, reproché à Olivier Giroud. Le numéro 9 n'en a pas fait grand cas, trop occupé à empiler les buts et se rapprocher des hauteurs, jusqu'à remporter la Coupe du monde 2018 lors d'un tournoi assez paradoxalement conclu sur un zéro pointé.

Et puis, Benzema est revenu, Giroud a été prié de faire place nette. Dans le onze de départ, pendant l'Euro. Dans le groupe, après l'Euro. Et puis, "Olive", sorti par la porte, est rentré par la fenêtre. A un moment où personne n'y croyait trop. Sauf lui. Encore et toujours.

Il a eu raison, une nouvelle fois, de s'accrocher, de donner à Didier Deschamps les gages qu'il attendait. Parce que DD avait des doutes quant à son aptitude à vivre dans l'ombre de Karim Benzema et assis sur le banc. Vous connaissez la suite. Cinquante. Cinquante-et-un. Et le voilà à égalité avec Thierry Henry, au même stade de sa carrière internationale que l'ancien numéro 12 tricolore (ndlr : comme Henry, Giroud a marqué 51 fois en 115 sélections).

"C’est une immense fierté de pouvoir égaler Titi, qui est une légende du football français, a-t-il confié mardi au micro de TF1. C’est un honneur. J’espère ne pas m’arrêter là. J’espère encore aider mes partenaires pendant la compétition, bien finir leur boulot. C’était vraiment une soirée idéale pour moi, mais surtout pour le collectif."

Didier Deschamps, qui l'a maintenu sous pression ces derniers mois, ne peut que saluer l'accomplissement de l'attaquant : "Au-delà du record, il y a surtout ce qu'il fait sur le terrain, ce qu'il a toujours fait. Il a eu l'efficacité, tant mieux pour lui. C'est surtout un atout important dans l'animation offensive par rapport à l'ensemble du groupe (...) C'est très bien qu'il soit sorti, en plus il a été acclamé par les supporters français." Ce ne fut pas toujours le cas. Impossible d'imaginer autre chose aujourd'hui.

