Un an et demi après la cruelle désillusion vécue sur son sol, à Wembley, en finale de l’Euro face à l’Italie (1-1, 2-3 aux t.a.b), Harry Kane repart à l’assaut d’un nouveau rêve anglais. S’ils risquent encore de chanter tout au long du mois de novembre que le "Football is coming home" (le football revient à la maison, en VF), les fans des Three Lions espèrent vibrer sur les exploits de leur attaquant, menace numéro 1 de la troupe de Gareth Southgate. Qui tentera, comme il y a quatre ans en Russie, de finir soulier d’or de la compétition et, cette fois, de briser peut-être la malédiction anglaise.

Sacrée seulement à une reprise lors de la grand-messe planétaire du football, en 1966, lors d’une édition organisée outre-Manche, la nation d’où est née le sport le plus populaire du globe se désespère, tous les quatre ans, de soulever un jour à nouveau le trophée que tout footballeur rêve d’avoir entre les mains. Pour Harry Kane, ce serait la consécration d’une carrière construite d’abord dans l’anonymat, et qui, depuis quelques années, irradie le football mondial.

Devenu le troisième meilleur buteur de l’histoire de la Premier League, derrière Alan Shearer et Wayne Rooney, avec ses 195 réalisations, dont 12 depuis le début de saison avec le maillot de Tottenham, le joueur de 29 ans a connu une mue radicale, depuis ses débuts en professionnel. Un démarrage en douceur pour le joueur formé chez les Spurs, comme s’en est rappelé, pour notre nouvelle série "The World at their feet", l’attaquant de la Nouvelle-Zélande Chris Wood, qui a croisé Kane à Leicester en 2013 : "Ce n’était pas évident qu’il allait devenir aussi bon qu’il l’est, [c’est-à-dire] le meilleur buteur que la Premier League n’a peut-être jamais connu".

Un prêt timide à Leicester, puis l'explosion

Celui qui évolue cette saison avec Newcastle se souvient ainsi d’un joueur déjà très complet, du moins à l’entraînement : "Pied gauche, pied droit, sa finition était déjà fantastique, il avait beaucoup de classe". "Mais il fallait qu’il réussisse à retranscrire cela en situation de match", explique Wood, en mémoire de ces quelques mois partagés en Championship avec l’Anglais, lors de la saison 2012-2013. Les Foxes, à la quête d’une promotion en première division, avaient fait appel à Kane de février à mai 2013, tandis que ce dernier avait déjà été prêté par Tottenham, en première partie de saison, à Norwich City.

Mais à l’époque, le serial buteur a bien du mal à exister et à marquer les esprits. A marquer tout court d’ailleurs, puisqu'au moment de son passage chez les champions d’Angleterre 2016, il ne trouvera le chemin des filets que deux fois en 15 apparitions en D2. Alors que Leicester échouera en finale de promotion face à Watford, Kane, lui, vivra ensuite une saison compliquée, entre blessures et manque de confiance de ses entraîneurs, un certain André Villas-Boas et Tim Sherwood. Avant l’explosion du phénomène, auteur de 31 buts, toutes compétitions confondues, lors de l’année 2014-2015.

"Je pense que lorsqu’il est revenu de Leicester, il a eu un déclic. On lui a donné une chance et il l’a prise des deux mains, pour se transformer en ce monstre et cette bête à marquer qu’il est aujourd’hui", estime Chris Wood en repensant à cette époque. Cet exercice probant, qui lui vaudra finalement d’être appelé, en mars 2015, pour la première fois en équipe nationale, où il porte désormais le brassard de capitaine.

En ayant confirmé au passage, depuis sept ans, son statut de "premier des attaquants à craindre", comme l’a affublé son coéquipier en sélection Conor Coady, un grand sourire aux lèvres, en conférence de presse, à quelques jours du début du Mondial. Avec ses six buts inscrits à la Coupe du monde remportée par l’équipe de France, celui qui totalise désormais 51 réalisations en 75 sélections avec les Three Lions avait pleinement pris part à l’aventure des siens jusqu’en demi-finale, le meilleur parcours de l’Angleterre dans la compétition depuis 1990.

Forts de leurs récentes bonnes performances en compétition européenne, certainement animés par un désir de revanche après la finale déchirante face à la Squadra Azzurra à l’Euro 2021, les compatriotes du Londonien ont été placés dans le groupe B, où ils démarreront face à l’Iran, ce lundi ( 14h, match à suivre en DIRECT commenté sur Eurosport.fr ), avant de retrouver les États-Unis vendredi (20h) puis et Pays de Galles, le 29 novembre (20h).

Kane, qui pourrait devenir le meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre (Rooney n’est qu’à deux longueurs devant, avec 53 buts) lors de la Coupe du monde a, en tout cas, la ferme intention de succéder aux Bleus. C’est ce qu’il a déclaré au micro de Sky Sports, quelques jours avant le début de la compétition : "Nous allons à ce tournoi pour le gagner parce que nous croyons que nous le pouvons. Ce serait une erreur de penser le contraire. Quel est l’intérêt d’aller à une Coupe du monde et de ne pas croire que vous pouvez ramener le trophée à la maison ? Ça va être difficile et nous allons devoir travailler extrêmement dur, avoir un peu de chance et faire beaucoup de choses pour y parvenir", a-t-il martelé.

Croire en soi, envers et contre tous, c’est ce qui a permis au buteur timide et maladroit de s’affirmer comme un numéro 9 d'exception, et d’attirer les convoitises des plus grands clubs du monde dont le Real Madrid. Et si cela fonctionnait aussi pour les Three Lions ?

