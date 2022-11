Ils partiront à 25 à l'assaut d'un défi d'une autre époque : conserver un titre de champion du monde. Personne n'y est arrivé depuis 1962 et c'est donc cette bande de 25 noms qui va s'y atteler au Qatar dans deux semaines. L'issue est très incertaine mais le casting est connu. Parmi les heureux élus dévoilés par Didier Deschamps ce mercredi sur le plateau du JT de TF1, il ne reste que onze héros de la campagne russe de 2018. Mais cet impressionnant ravalement de façade a épargné celui qui semblait condamné il y a quelques mois encore : Olivier Giroud.

Malgré les doutes de Didier Deschamps quant à sa capacité à accepter son statut de doublure, Giroud sera finalement de l'aventure et jouera le rôle de remplaçant numéro de Karim Benzema. Lui qui n'a peut-être jamais aussi fort en club récolte les fruits d'un début de saison bouillant à Milan et d'une régularité clinique en sélection. Le sélectionneur a fini par admettre qu'il ne pouvait décemment pas s'en passer. Sans surprise, derrière le trio d'intouchables (Kylian Mbappé, Karim Benzema et Antoine Griezmann), Kingsley Coman, Christopher Nkunku et Ousmane Dembélé devraient animer les fins de match. Ce ne sera pas le cas de Moussa Diaby ni de Wissam Ben Yedder qui pâtissent de leur neutralité chez les Bleus.

La fin du 3-4-3 ?

Mais le grand absent de cette liste est à chercher chez les défenseurs. De toutes les listes depuis mars, Jonathan Clauss a dû plus d'une fois s'imaginer au Qatar grâce à son statut si particulier de seul piston droit de métier. Si Didier Deschamps s'en passe, c'est sans doute qu'il a une idée derrière la tête et le 3-5-2 n'est peut-être plus l'option privilégiée par le sélectionneur pour le premier match face à l'Australie. Raphaël Varane et Presnel Kimpembe, longtemps incertains, sont là au contraire de Mike Maignan. Steve Mandanda profite de l'absence du Milanais pour vivre sa septième compétition internationale.

La liste de Didier Deschamps :

Gardiens : Hugo Lloris, Alphonse Areola, Steve Mandanda

Défenseurs : Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Jules Koundé, William Saliba, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Théo Hernandez

Milieux : Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Youssouf Fofana, Mattéo Guendouzi, Jordan Veretout, Eduardo Camavinga

Attaquants : Kylian Mbappé, Karim Benzema, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Christopher Nkunku, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé.

Plus d'infos à suivre...

