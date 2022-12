Le Parisien. Ou nommant toutes les équipes encore qualifiées pour aller décrocher le titre tant convoité sauf le Maroc… C'est une situation singulière. Qui a pu surprendre plus d'un Français pas forcément conscient de la situation politique entre les deux pays. Alors que le Maroc brille au Qatar et écrit l'histoire en devenant la première nation d'Afrique à atteindre le dernier carré d'une Coupe du monde, la télévision publique algérienne a passé sous silence ses exploits, évoquant par exemple "l'élimination de l'Espagne" sans parler des Lions de l'Atlas , comme l'a souligné. Ou nommant toutes les équipes encore qualifiées pour aller décrocher le titre tant convoité sauf le Maroc…

Ad

Alors que le monde et peut-être un peu plus encore l'Afrique s'enflamme pour les coéquipiers d'Hakim Ziyech, différents internautes n'ont pas manqué d'afficher ce traitement à part sur les réseaux sociaux depuis le début du Mondial. Ça a évidemment fait réagir. Mais ce n'est pas si surprenant et ne résume pas forcément le sentiment du peuple algérien. Car si la télévision nationale algérienne joue l'omerta avec la sélection marocaine, c'est évidemment une question politique. Le Maroc et l'Algérie entretiennent des relations diplomatiques très tendues. C'est le cas depuis les années 1960. Mais avec le conflit sur le Sahara occidental, la crise de confiance entre les deux voisins s'est accentuée.

Coupe du monde 9 buts à eux deux : Giroud - Mbappé, on n'avait plus vu ça depuis vingt ans IL Y A 32 MINUTES

Il y a quand même un grand soutien du monde arabe à la sélection du Maroc

Alors que les frontières sont fermées depuis 1994, ces dernières années ont connu encore d'autres épisodes de tension liés par exemple au désir du Royaume chérifien de normaliser ses relations avec Isräel. Au point donc d'occulter les performances du Maroc sur la télévision publique algérienne durant ce Mondial. "La télévision publique est de moins en moins regardée par les Algériens, qu'ils considèrent comme de la propagande, tempère Stanislas Frenkiel, historien à l'université d'Artois et auteur du livre 'Le Football des immigrés France-Algérie, l'histoire en partage'. Beaucoup sont câblés sur des chaînes européennes. Et avec l'explosion des réseaux sociaux, ils consomment les informations d'une autre manière. A mon sens, les Algériens apportent peu de crédit à la télévision d'Etat ce qui n'était pas toujours le cas notamment dans les années 70-80 où elle avait un vrai prestige."

Un boycott télévisuel révélateur donc de la situation diplomatique entre les deux grands Etats du Maghreb. Mais pas forcément du sentiment des Algériens ? "Il y a quand même un grand soutien du monde arabe à la sélection du Maroc. C'est un peu la revanche du sud contre le nord. C'est David contre Goliath. Le football peut faire changer quelques lignes même s'il y a une forme de xénophobie de certains Algériens envers les Marocains et réciproquement d'ailleurs, au-delà des relations politiques qui sont tendues. Mais il faut faire une différence entre les dirigeants et les peuples", remarque Stanislas Frenkiel. "Il y a toujours une forme de jalousie. Mais là, je pense que le peuple est plutôt solidaire et content de ce qui arrive au Maroc. Mais au niveau de l'Etat, on évite de se réjouir pour les voisins. C'est un sujet sensible", nous confirme encore Naïm Beneddra, journaliste algérien.

Aujourd’hui, c’est à nous de leur rendre l’ascenseur

Malgré le boycott des chaînes publiques, les Algériens suivent en fait cela avec attention. Sur les réseaux sociaux mais aussi évidemment à la télévision : "En Algérie, on regarde la Coupe du monde sur BeIn Sport Moyen Orient qui diffuse le Mondial dans le Maghreb. Aucune chaîne algérienne n'a les droits du Mondial", explique Naïm Beneddra.

Durant la Coupe d’Afrique de 2019, ils ont affiché leur soutien à notre équipe nationale. Aujourd’hui, c’est à nous de leur rendre l’ascenseur. Nous sommes khawa khawa (Des frères) avec les Marocains", a résumé un supporter algérien sur Algérie 360. "Il est tout à fait normal que les Algériens soutiennent le Maroc, qui est un pays musulman, frère et voisin", conclut Madjid, 58 ans. Et comme le raconte le média Middle-East Eye , des jeunes sont même descendus dans les rues d'Alger pour fêter la victoire du Maroc contre l'Espagne. Comme un symbole que les fortes tensions au sommet des Etats ne sont pas forcément représentatives du ressentiment des populations. Et que le sport peut gommer certaines frictions entre deux voisins. "", a résumé un supporter algérien sur Algérie 360. "Il est tout à fait normal que les Algériens soutiennent le Maroc, qui est un pays musulman, frère et voisin", conclut Madjid, 58 ans.

Coupe du monde Le traquenard IL Y A 32 MINUTES