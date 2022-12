Un festival offensif et une soirée joyeuse pour le Brésil. Les Auriverde ont facilement disposé de la Corée du Sud en 8e de finale de la Coupe du monde, lundi à Doha (4-1). Face à des adversaires volontaires mais surtout naïfs, les partenaires de Vinicius (7e), Neymar (13e), Richarlison (29e) et Paqueta (36e) se sont régalés en première période. Ils ont levé le pied ensuite et les efforts des Guerriers Taeguk ont été récompensés avec la belle réduction du score de Paik Seung-Ho (76e). Les joueurs de Tite ont déroulé et retrouveront la Croatie au prochain tour.

Ce 8e de finale entre le grand favori brésilien et les innatendus Coréens s'annonçait déséquilibré. Ces derniers ont pourtant choisi de le prendre à bras le corps en attaquant d'entrée. Ils se sont livrés et l'ont payé immédiatement face à l'armada des Auriverde. Raphinha a filé sur la droite et centré en retrait pour Vinicius qui a ouvert le score avec sang-froid et précision (1-0, 7e). C'était le début de la soirée samba.

Des Coréens téméraires

Kim Moon-Hwan a concédé un penalty dans la foulée et le spécialiste Neymar, de retour en pleine forme, l'a transformé avec maîtrise pour ouvrir son compteur but dans son Mondial (2-0, 13e). Le break était fait en moins d'un quart d'heure mais cela n'a pas calmé des Coréens très défaillants tactiquement. Ils ont voulu pousser pour réagir et Hwang Hee-Chan a chauffé les gants d'Alisson Becker (17e). Courageux mais surtout téméraires, ils se sont exposés et Richarlison a marqué à son tour suite à un corner et une jolie combinaison avec Marquinhos, et Thiago Silva (3-0, 29e).

