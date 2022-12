C'est peut-être le meilleur tireur de penalty au monde. Dans sa carrière, Neymar a frappé 89 penalties. Il en a marqué 74. 83% de réussite et même un tout petit plus depuis que la FIFA l'a obligé à changer de méthode de frappe . Bref, dans le domaine, le Brésilien est un crack. Mais la Seleçao n'a pas pu compter sur ses qualités dans l'exercice au moment où elle en aurait eu le plus besoin.

Ad

Il était le cinquième tireur, a-t-il révélé. Le cinquième tir au but est le plus décisif, le plus dur à tirer. Celui qui le tire a la plus grosse pression". Face à la Croatie , ce vendredi, Neymar n'a pas tiré lors de la séance de tirs au but ayant éliminé le Brésil en quart de finale. Non pas que la star n'ait pas voulu tirer, simplement, elle n'a pas eu le temps. La raison ? Sa position sur la liste brésilienne, comme l'a confirmé Tite en conférence de presse. ", a-t-il révélé.".

Coupe du monde Le cauchemar de Marquinhos, la symphonie de Modric et terrible histoire : les tops et flops IL Y A 4 HEURES

Neymar pendant la séance de tirs au but du Brésil face à la Croatie Crédit: Getty Images

Quatrième tentative, la plus risquée statistiquement

Souci : l'échec initial de Rodrygo et le sans faute-croate ont mis Marquinhos, le quatrième tireur brésilien, dans une position délicate. Opta expliquait avant les 8es que la quatrième tentative d'une équipe était celle qui présentait le taux de conversion le plus faible des cinq tentatives initiales (64%).

Ça n'a pas manqué, le défenseur du Brésil a raté sa tentative, privant Neymar d'un dernier tir au but décisif. Au Brésil, de nombreux médias se sont interrogés sur la pertinence de désigner Neymar comme dernier tireur. Ils ne sont pas les seuls.

Ces dernières années, les cas sont légion de joueurs phares ayant choisi la 5e position sur les listes de tireur mais qui n'ont jamais vu leur heure arriver. Mohamed Salah, cinquième tireur égyptien, n'avait pas eu loisir de frapper non plus en finale de la CAN face au Sénégal (0-0, 4-2 aux t.a.b). Ironie du sort, c'est Sadio Mané, cinquième tireur sénégalais, qui avait offert le trophée aux siens.

Sadio Mane avant de frapper le tir au but décisif en finale de la CAN 2022 Crédit: Getty Images

Mais l'exemple le plus parlant concerne sans doute Cristiano Ronaldo à l'Euro 2012. Lui aussi dernier tireur de la liste initiale du Portugal, il n'avait pas eu loisir d'aider les siens face à l'Espagne en demi-finale (0-0, 4-2 aux t.a.b). Résultat, en 2016, face à la Pologne en quart de finale, la star portugaise avait pris ses responsabilités comme premier tireur pour mettre son équipe sur la voie.

Environ 42% de chances de ne pas tirer

En 2012, la décision du staff portugais avait fait parler. Et Opta avait alors sorti la calculette : dans cette position de cinquième tireur, CR7 n'avait que 58% de chances de réellement frapper son tir au but , selon des décomptes faits en Ligue des champions, en Coupe du monde et à l'Euro. Autrement dit, il avait alors 42% de chances de ne pas participer à cette épreuve fatidique. Depuis, les pourcentages ont dû varier mais pas forcément de manière sensible.

En l'état, tous les spécialistes s'accordent à dire que les tirs au but les plus importants sont les premiers et les quatrièmes, comme l'avançait encore Ben Lyttleton, auteur d'un livré dédié au sujet, ce vendredi sur Twitter . Ce vendredi, Luka Modric et Lionel Messi ont offert deux autres stratégies, visiblement plus utiles pour leur équipe. Le Croate a frappé en troisième (réussite) pendant que la "Pulga" a frappé en tout premier (réussite) pour mettre l'Argentine sur les rails.

En somme, le débat revient à ceci : le spécialiste de votre équipe doit-il prendre le risque de frapper si tard dans une séance ? En Coupe du monde, seule une seule séance sur trente-quatre fut immaculée jusqu'à l'entrée des cinquièmes tireurs (Irlande - Roumanie en 1990). Preuve qu'attendre l'homme providentiel pour clore une séance de tirs au but, c'est aller contre le sens de l'histoire…

Pour aller plus loin, on vous conseille de lire ce thread

Coupe du monde L'antisèche : La chute est violente IL Y A 4 HEURES