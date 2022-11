Steve Mandanda : un goût de 2018

Temps de jeu : 0 minute

Ad

Comme en 2018, Steve Mandanda disputera le troisième match de poule des Bleus. A Moscou, face au Danemark, le portier rennais disputait son premier match en grande compétition. A Doha, ce sera le deuxième. Revenu de nulle part et "grand frère" dans le groupe France, Mandanda va être une nouvelle fois récompensé de sa constance au plus haut niveau. En 2018, sa titularisation avait tenu à cœur à Didier Deschamps. C'est sans doute encore le cas. Mais, comme en Russie, Steve Mandanda retournera dans l'ombre dès le coup de sifflet final donné.

Coupe du monde Deschamps : "Kylian n'a pas d'ego" IL Y A 12 HEURES

Benjamin Pavard : La dernière chance

Temps de jeu : 89 minutes

Après une entrée en lice ratée face à l'Australie, le Munichois a perdu sa place au profit de Jules Koundé et il semble aujourd'hui voué à jouer les doublures, sauf retournement de situation. La Tunisie peut le relancer dans la compétition alors que le Barcelonais n'est pas, non plus, un spécialiste du poste de latéral droit. Mais Pavard doit enfin marquer les esprits, lui qui reste sur une année très moyenne en équipe de France. Son dernier match référence remonte à Allemagne - France en ouverture de l'Euro. Il est temps de prouver qu'il a sa place sur ce côté droit. Ces 90 minutes ressemblent à une dernière chance pour lui.

Raphaël Varane : Courir après les minutes

Temps de jeu : 135 minutes

Il est la base de l'épine dorsale (avec Antoine Griezmann et Kylian Mbappé) dont Didier Deschamps a besoin. Au-delà de son rôle central dans ce onze très inexpérimenté, le Mancunien doit conserver le rythme, lui qui n'avait plus joué la moindre minute depuis le 22 octobre. Varane a besoin de temps de jeu. Bien sûr, le staff prend un risque alors que les matches s'enchaînent à un rythme effréné, tous les quatre jours. Mais, même s'il ne finit pas la rencontre, il est essentiel d'accumuler des minutes dans sa position.

Pourquoi l'Argentine serait l'adversaire idéal pour les Bleus

Ibrahima Konaté : la troisième lame

Temps de jeu : 105 minutes

Il fut titulaire en ouverture face à l'Australie et crédité d'une bonne performance. Il a logiquement laissé sa place à Raphaël Varane lors de la victoire face au Danemark, entrant tout de même à un quart d'heure du terme pour laisser le revenant souffler. Contre la Tunisie, il aura à cœur de poursuivre sur sa lancée et, évidemment, de s'installer définitivement en troisième choix et en premier recours en défense centrale (ndlr : il peut jouer à gauche et à droite dans l'axe). Avant les huitièmes de finale, il solidifierait sa place dans la hiérarchie.

Eduardo Camavinga : pour la patrie

Temps de jeu : 0 minute

Il est l'ovni de ce onze de départ. Dans un monde idéal, il aurait pu disputer ce troisième match face à la Tunisie. Mais en sa qualité de milieu de terrain. Or, Lucas Hernandez s'est blessé après neuf minutes de jeu face à l'Australie et voici que Didier Deschamps a pensé à lui pour jouer les doublures au poste de latéral. C'est donc un test grandeur nature que le Madrilène passe mercredi. Camavinga ne joue pas sa place dans le onze. Mais une crédibilité de doublure. Pour le groupe.

Eduardo Camavinga lors de l'entraînement de l'équipe de France à Doha. Crédit: Getty Images

Youssouf Fofana : Consolider son statut

Temps de jeu : 13 minutes

Quatrième homme au milieu, il est, dans l'esprit de Didier Deschamps, le premier recours derrière Tchouaméni, Rabiot et Griezmann. Jusqu'ici, le Monégasque a toujours brillé quand Didier Deschamps a fait appel à lui. Difficile de réclamer plus qu'un statut de doublure tant les titulaires semblent intouchables aujourd'hui. Mais s'il veut continuer à gratter du temps de jeu et ancrer son statut de 12e ou 13e homme, il a tout intérêt à rayonner face aux Tunisiens.

Matteo Guendouzi : un couteau-suisse affuté ?

Temps de jeu : 0 minute

Matteo Guendouzi aligné avec les coiffeurs, il y a quelque chose de logique dans cette histoire. Si l'on se réfère à la hiérarchie actuelle, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot sont indéboulonnables. Derrière eux, Youssouf Fofana et… possiblement Matteo Guendouzi. Le Marseillais peut solidifier sa place dans la hiérarchie. Et, qui sait, être possiblement une solution de rechange à Antoine Griezmann. Aligné plus haut sur le terrain par Igor Tudor à Marseille, il peut évoluer dans un rôle hybride.

Antoine Griezmann : L'indispensable

Temps de jeu : 180 minutes

Didier Deschamps a deux bonnes raisons de titulariser Antoine Griezmann : d'abord parce qu'il est essentiel à la récupération et à la construction. Ensuite parce que le Madrilène, peu habitué à ce rôle hybride, doit consolider ses acquis et continuer à trouver des repères au milieu de terrain. Et puis, de toute façon, Griezmann est toujours le premier nom que couche Didier Deschamps sur sa feuille de match. Grizou va enchaîner son 70e match de suite avec les Bleus. C'est démentiel.

Kingsley Coman : Il postule

Temps de jeu : 28 minutes

Le 12e homme, c'est lui. Kinglsey Coman est aujourd'hui le remplaçant le plus proche du onze de départ. Mais les très bons débuts d'Ousmane Dembélé le clouent, pour le moment, sur le banc de touche. Pour sa troisième compétition internationale, le Munichois doit enfin se distinguer. En 2016 et en 2021, il n'a jamais pesé sur le destin des Bleus à l'Euro. Il lui manque ce match référence dans un tournoi majeur. Son entrée en jeu face aux Danois fut pleine de promesses. Mais il doit se montrer décisif. Enfin.

Kylian Mbappé : pour les stats et les records

Temps de jeu : 180 minutes

Si ça ne tenait qu'à Didier Deschamps, on peut imaginer qu'il mettrait Kylian Mbappé dans du coton jusqu'au huitième de finale de la Coupe du monde. Mais le Parisien a envie de jouer, constamment. Et de marquer, toujours. Déjà auteur de 3 réalisations et co-meilleur buteur de la compétition, Mbappé a conscience des chiffres. Et une envie irrépressible d'empiler les buts comme d'autres enfilent des perles. Même si la quête ultime est autre, et collective, Kylian Mbappé devrait jouer face à la Tunisie.

Titulariser Mbappé contre la Tunisie, est-ce bien raisonnable ?

Marcus Thuram : L'invité surprise

Temps de jeu : 29 minutes

Absent de la liste initiale, rattrapé par le col sur le gong, Marcus Thuram est aujourd'hui la doublure d'Olivier Giroud. L'attaquant de 'Gladbach a profité des forfaits de Karim Benzema et de Christopher Nkunku pour grimper rapidement dans la hiérarchie. Jusqu'ici, ses entrées en jeu, plutôt neutres, n'ont pas bouleversé le destin de l'équipe de France. Désormais, il doit rendre la confiance de Didier Deschamps et prouver qu'il peut apporter de la variété et de l'efficacité à la pointe de l'équipe de France pour sa première titularisation depuis... son premier rassemblement en novembre 2022.

Coupe du monde Deschamps sur la "rumeur" d'un retour de Benzema : "Je vous laisse ça, je ne vais pas commenter" IL Y A 12 HEURES