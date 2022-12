Il aurait pu vivre une soirée de rêve. Elle a viré au cauchemar. Accroupi, la tête entre les mains, Harry Kane devait certainement ressasser cette maudite 84e minute. Cette frappe bien trop enlevée, ce penalty manqué, le point rageur d'Hugo Lloris, son coéquipier à Tottenham, son ami dans la vie. L'espoir d'arracher l'égalisation et d'emmener la France en prolongation était au bout de son pied. Comme ce qui pouvait encore raccrocher l'Angleterre à sa quête désespérée d'un premier titre international depuis 1966. Son tir s'est envolé. Tout le reste aussi.

Ad

Harry Kane n'est pas un capitaine abandonné. Juste un homme meurtri. Il a fait tout ce qu'il a pu pour éviter ce sort funeste. Lloris lui a donné bien du fil à retordre. Il a eu par deux fois l'occasion d'égaliser en première période, après l'ouverture du score d'Aurélien Tchouaméni. Par deux fois, il est tombé sur son pote, en état de grâce. Lloris lui a tout fait. La sortie parfaitement maîtrisée pour s'opposer à son extérieur du pied (21e). La détente féline pour sortir une frappe puissante et vicieuse, car déviée (29e).

Coupe du monde "Un peu heureux", "comme la Belgique 2018" : Ce fut dur, c'est encore meilleur pour les Bleus IL Y A UNE HEURE

Kane ne s'est pas découragé. Il a fini par être récompensé. Avant de vendanger le deuxième, il avait brillamment transformé son premier penalty dans ce match. Une frappe limpide et précise pour offrir une égalisation bien méritée aux Anglais (54e). Une frappe pour un record, aussi. Rejoindre Wayne Rooney en tête du classement des buteurs de l'histoire des Three Lions, dans un quart de finale de Coupe du monde contre la France, cela force le respect. Un souvenir inoubliable qui aurait dû être heureux. Il ne le sera pas.

"Voir un coéquipier finir en larmes..."

Kane n'a pas caché sa douleur. "C'est comme recevoir un coup en plein dans le menton et ça va faire mal, c'est sûr. Tout le match va faire mal, parce que nous étions très confiants dans ce que nous étions en train de faire, a-t-il déclaré. Je ne pourrais pas être plus fier des garçons. Une Coupe du monde, c'est tous les quatre ans, ce n'est pas comme si nous allions avoir une nouvelle chance l'année prochaine. Mais nous avons fait une excellente Coupe du monde et tout s'est joué sur un petit détail dont je prends la responsabilité."

Le sort s'est montré assez cruel pour que cela tombe sur lui. Et le plus désolé dans tout ça était peut-être bien dans le camp d'en face. "Harry je le connais très, très bien, a reconnu Lloris sur TF1 après la rencontre. C'est plus difficile de connaître un coéquipier qu'un adversaire. Il a la faculté de pouvoir tirer où il veut. Sur le premier j'ai décidé de partir de l'autre côté. La deuxième, avec la pression, il est resté sur la tendance de croiser… C'est difficile de voir un coéquipier finir le match en larmes, en se sentant responsable. J'ai beaucoup de respect pour lui et pour cette équipe anglaise."

Cette Angleterre, Kane en est décidément le symbole. Dans la victoire comme dans la défaite. "On gagne en équipe, on perd en équipe, a coupé Gareth Southgate quand il a été invité à commenter le penalty manqué par Kane. Il a été incroyable pour nous et fiable sur ce type de situation. On n'aurait pas été là sans lui." "Nous savons combien de penalties Harry Kane a marqué pour nous, tous les buts qu'il a inscrits pour nous permettre d'être là, a insisté Jordan Henderson. Il reviendra plus fort. C'est un buteur de classe mondiale et notre capitaine. Il va rebondir."

Personne ne peut lui en vouloir au sein des Three Lions. Et rebondir, c'est un exercice qu'il maîtrise. La vie d'un footballeur est faite comme ça, celle d'un buteur encore davantage, et surtout quand il a la responsabilité de porter le brassard de l'équipe d'Angleterre. Il avait bouclé le Mondial 2018 au sommet, sur un titre de meilleur buteur. Quatre ans plus tard, il le quitte au fond du gouffre, sur un penalty manqué qui a condamné les espoirs de l'Angleterre. Certainement son pire cauchemar. Cela ne signifie pas qu'il ne s'en relèvera pas.

Coupe du monde Deschamps sur son avenir : "J'ai la main, alors je déciderai" IL Y A UNE HEURE