Les tops

Foden, le bon choix

Gareth Southgate avait plusieurs options pour remplacer Raheem Sterling, absent pour raisons personnelles, sur le côté gauche de l'attaque anglaise. Les candidats ne manquaient pas et le sélectionneur anglais s'est tourné vers Phil Foden. Bien lui en a pris. La pépite de Manchester City a distribué les caviars du festin anglais. Une talonnade géniale qui a totalement déstabilisé la défense sénégalaise sur l'ouverture du score, puis deux offrandes parfaitement exploitées par Harry Kane et Bukayo Saka. Southgate a été inspiré. Et il a toutes les raisons de reconduire le Mancunien face à des Bleus sans véritable latéral droit…

Le pragmatisme anglais

Sur la première demi-heure, c'était difficile d'envisager un tel écart au score entre les deux équipes. Mais l'Angleterre, longtemps gênée par le plan de jeu sénégalais, a eu le grand mérite de savoir faire mal au bon moment. Elle a dynamité le Sénégal avec deux buts dans les dix dernières minutes de la première période, dont un dans le temps additionnel, et un autre dans le premier quart d'heure de la seconde période. Et le tour était joué. Un réalisme froid, un pragmatisme poussé à l'extrême, cela fait deux qualités souvent essentielles dans la quête d'un titre mondial.

Bellingham est bien l'homme fort

C'est l'individualité qui s'est détachée durant la phase de poules côté anglais. La tendance ne s'est pas inversée à l'entame des tours à élimination directe. Jude Bellingham est bien le joueur dominant de la formation de Gareth Southgate. Le joueur du Borussia Dortmund, passeur décisif sur l'ouverture du score de Jordan Henderson, a fait parler tout son talent sur le deuxième but, alliant puissance et technique pour éliminer une bonne partie de la défense sénégalaise avant de décaler parfaitement Foden. Pour un joueur de 19 ans qui dispute son premier Mondial, il est tout simplement bluffant !

Les flops

Où étaient les leaders sénégalais ?

Ils avaient un rôle capital à jouer. Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly connaissaient particulièrement bien les joueurs adverses pour les croiser chaque semaine sur les pelouses de Premier League avec Chelsea. Ils devaient surtout assumer un leadership crucial pour un événement d'une telle importance. Ils ont tous les deux échoué dans les grandes largeurs. Fébriles sur la plupart de leurs interventions, Mendy et Koulibaly n'ont jamais rassuré leurs coéquipiers. A tel point qu'on a plus senti les absences de Sadio Mané (blessé) et Gana Gueye (suspendu), les deux autres leaders des Lions de la Teranga, que la présence des deux Blues. Ils n'ont pas su donner d'âme au Sénégal.

Des Lions sans défense…

On évoquait le pragmatisme anglais, mais il résulte aussi de la naïveté sénégalaise. Elle a été incarnée par les lacunes défensives de la formation d'Aliou Cissé, particulièrement en difficulté pour bloquer les couloirs. Les trois buts anglais sont ainsi venus des ailes. Mais il ne s'agit pas de viser seulement les latéraux. Le bloc sénégalais dans son ensemble a volé en éclat après l'ouverture du score anglaise, à l'image du deuxième but concédé sur une contre-attaque où le repli défensif a été quasiment inexistant. A ce niveau, un tel manque de rigueur est souvent rédhibitoire. Le Sénégal en a fait la cruelle expérience.



… et bien trop inoffensifs

Malheureusement pour le Sénégal, l'attaque n'a rien offert de plus positif que la défense. Les accélérations du prometteur Ilian N'Diaye ont été trop rares, Krépin Diatta a manqué d'impact, Ismaila Sarr n'a quasiment pas fait de différence et Boulaye Dia, malheureux face à un très bon Jordan Pickford, a manqué d'efficacité en plus d'être sevré de ballons. Malheureusement pour le Sénégal, les remplaçants Bamba Dieng et Famara Diédhiou n'ont pas été plus inspirés. La défense anglaise a pourtant montré quelques faiblesses. Mais les Sénégalais ne se sont jamais vraiment donné les moyens d'en profiter.

