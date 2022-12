Les tops

Les Croates en spécialiste

Ils ne sont pas loin d'être les rois des tirs au but. C'était déjà le cas en 2018, avec des qualifications dans cette exercice face au Danemark (1-1, 3-2 t.a.b.) en 8e de finale, puis face à la Russie (2-2, 4-3 t.a.b.) en quart de finale. La tendance n'a pas changé quatre ans plus tard au Qatar. Dominik Livakovic, excellent par ailleurs, a endossé le costume de héros laissé vacant par Danijel Subasic en sortant trois tentatives japonaises pour qualifier sa nation pour les quarts de finale. La Croatie a ainsi remporté ses trois séances de tirs au but en Coupe du monde. Seule l'Allemagne fait mieux avec un quatre sur quatre. Mais les Croates, eux, n'avaient jamais disputé un Mondial avant 1998…

L'impérissable Perisic

Pourtant, il avait une part de responsabilité sur le but japonais avec un marquage un peu lâche au deuxième poteau. Mais Ivan Perisic a prouvé depuis bien longtemps son côté dur à cuire. Il l'a encore rappelé pour remettre la Croatie dans le match en inscrivant le but égalisateur. Et avec la manière. L'ailier de 33 ans a signé un superbe coup de tête longue distance, parfaitement placé, sur lequel Shuichi Gonda n'a rien pu faire. Il est devenu au passage le meilleur buteur de l'histoire de la Croatie en tournois internationaux. Cela force le respect.

Le Japon a joué le jeu

Les Croates ne sont vraiment pas malheureux d'avoir validé leur billet pour les quarts de finale. Dans le jeu, le Japon a fait meilleure impression. Avec une meilleure approche tactique de la rencontre, une qualité remarquable de pressing, une exploitation plus efficace des couloirs, et une détermination de tous les instants. Un football frais et attractif, dans la lignée de ses prestations du premier tour. Il y a la désillusion de l'élimination, mais la sélection japonaise a affiché de belles bases dans le jeu pour l'avenir.

Les flops

Minamino a craqué

Il avait la lourde responsabilité d'être le premier tireur japonais dans la séance de tirs au but. Sans avoir vraiment pu prendre confiance. Takumi Minamino n'avait pas réussi grand-chose depuis son entrée en jeu à la place de Ritsu Doan, juste avant la fin du temps réglementaire. Il a semblé rattrapé par la pression de l'événement. Son tir au but, sans grande puissance et bien trop centré, n'a posé aucune difficulté à Livakovic. Cela peut sembler sévère de le pointer du doigt, mais l'échec initial du Monégasque, auteur d'un Mondial décevant par ailleurs, a fatalement pesé sur la séance catastrophique du Japon.

Le plafond de verre du Japon

Le Japon est désormais confronté à un constat implacable. C'était la quatrième fois qu'il atteignait les huitièmes de finale de la Coupe du monde, après 2002, 2010 et 2018. C'est aussi la quatrième fois qu'il ne parvient pas à franchir ce cap pour accéder aux quarts de finale. Les Japonais espéraient briser enfin ce plafond de verre. Battre l'Allemagne et l'Espagne lors de la phase de groupes avait donné du crédit à cette ambition. Mais la malédiction des 8es ne les a pas lâchés au Qatar.

Modric a fait son âge

Cela aurait pu être son dernier match en Coupe du monde. La performance de Livakovic durant la séance des tirs au but en a décidé autrement. Tant mieux pour Luka Modric. Le magicien croate, très bien marqué par les Japonais, n'a jamais eu son rayonnement habituel dans une rencontre où il a manqué d'impact et de qualité technique. Le milieu du Real Madrid est passé à côté de son sujet dans un match couperet de sa sélection. C'est suffisamment rare pour être souligné. Mais le joueur de 37 ans aura l'occasion de montrer que ce n'était qu'un jour sans lors du quart de finale.

