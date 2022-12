Dans un monde idéal, Didier Deschamps aurait aligné au Mondial une défense à trois centraux et deux pistons. C'était sa grande ambition de l'année écoulée. On sait ce qu'il en est advenu. Le sélectionneur national a dû remiser ses envies. Il est parti au Qatar à quatre. Avec un casting que l'on n'avait pas vu venir. Après le premier tour, si les Bleus sont sortis en tête de leur groupe et que la hiérarchie des quatre titulaires paraît claire, on se dit, tout de même, qu'il ne vaudrait mieux pas qu'un énième pépin touche l'arrière-garde.

Didier Deschamps est parti au Qatar avec un seul latéral de métier : Théo Hernandez. Par la force des choses et le malheur de son frère, blessé au premier match et out pour la compétition, le Milanais s'est retrouvé titulaire sur le flanc gauche. Jusqu'ici, rien d'anormal. Ce qui l'est plus, c'est qu'Eduardo Camavinga est désormais sa doublure par la force des choses. Parce qu'il est gaucher, parce qu'il a déjà joué à ce poste quand il était jeune. Mais on l'a vu à l'œuvre face à la Tunisie, mercredi. Et il est impossible d'être rassuré, tant que Madrilène a été à la peine. Logiquement, serait-on tenté de dire, d'ailleurs. Se placer et intervenir fut un sacerdoce pour lui. Si bien qu'on espère qu'il n'arrivera rien à Théo Hernandez sur la route d'une éventuelle finale.

Où en est Varane ?

De l'autre côté, pas de blessé à déplorer. Mais du vague à l'âme pour la révélation de 2018, Benjamin Pavard, si l'on suit ce qu'a dit Didier Deschamps à la fin du match face à la Tunisie. "J'ai pris la décision de ne pas le faire jouer. J'ai eu plusieurs échanges avec lui, je considère qu'il n'est pas dans de bonnes conditions, dans de bonnes dispositions", a confié DD.

On sait que Pavard préfère jouer dans l'axe, mais il semble qu'évoluer à droite est devenu une douleur pour le Bavarois. Ce qui est un souci pour la sélection. Parce que si Jules Koundé est devenu un numéro 1 express, après le Danemark, il l'est lui aussi par défaut. Comme le numéro 2 et… le numéro 3, dont on ne connaît pas vraiment l'identité. Est-ce toujours Pavard ? Est-ce devenu le bizuth Disasi ? A cette heure, difficile d'y voir clair.

Avec Aurélien Tchouaméni, Raphaël Varane était mercredi le seul rescapé de la victoire convaincante face au Danemark. Le défenseur de Manchester United avait très envie d'enchaîner parce qu'il manquait de rythme. Sans aucun match disputé entre le 22 octobre et le 26 novembre, l'ex-Madrilène avait besoin de se tester.

Il était resté 75 minutes sur le pré face au Danemark. Elles avaient été convaincantes. Ses 63 face à la Tunisie l'ont été beaucoup moins. Evidemment, hormis pépin physique, son rôle et sa place ne sont pas remis en cause en vue du huitième de finale de dimanche. Il jouera avec Dayot Upamecano. Et on sait que son compère de la Tunisie, Ibrahima Konaté, est une sacrée roue de secours. Néanmoins, on se serait bien passé de cette interrogation supplémentaire.

