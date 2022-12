A l'heure de partir à la conquête de sa sixième étoile, le Brésil espère que la plus brillante de toutes continue de luire. Ce lundi, le Brésil démarre la deuxième partie de son Mondial au Qatar, celle-là même qui doit lui permettre de renouer avec son illustre passé et mettre fin à une anomalie qui dure depuis vingt ans. Ce lundi, le Brésil reste aussi suspendu aux bulletins médicaux de l'hôpital Albert Einstein de São Paulo

Ad

Hospitalisé depuis mardi, le Roi souffre officiellement d'une "infection respiratoire" mais les symptômes évoqués par la presse brésilienne sont bien plus larges, entre gonflements et mauvaise réaction à la chimiothérapie. "Je veux rassurer tout le monde. Je suis fort, et plein d'espoir et je continue mon traitement comme toujours", a déclaré l'icône de 82 ans dans un message sur Instagram alors que son état est "stable", selon le dernier bulletin médical, révélé samedi.

Coupe du monde L'exploit amer des Lions Indomptables : "Dommage que ça s'arrête là" HIER À 22:54

"Ma main était moite"

Au Qatar, plusieurs messages de soutien ont été dévoilés sur certains bâtiments, afin de souhaiter un prompt rétablissement à la légende. Dans le groupe brésilien, aussi, les messages ont afflué à l'image de celui de Rodrygo. "Courage, Roi Pelé ! Prières et encouragements pour votre rétablissement". Mais c'est Tite qui fut le plus loquace, dimanche en conférence de presse.

"L'affection que je peux vous donner est transmise par nous tous, a d'abord déclaré le sélectionneur brésilien avant de raconter sa première rencontre avec la légende. C'est peut-être la seule personne que j'ai saluée en me mettant à trembler".

"Je parle avec le coeur, avec émotion. Nous étions assis lors du tirage au sort pour la Coupe du monde 2018. J'étais concentré et on m'a dit: 'Va serrer Pelé dans tes bras'. Je me suis levé et j'ai tremblé. Ma main était moite, mon pouls a augmenté", a-t-il souri.

Pelé lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2018 Crédit: Getty Images

Neymar pour un record si symbolique

Présent à ses côtés en conférence de presse, son adjoint César Sampaio (54 ans) a également expliqué ce que Pelé, icône du club brésilien de Santos, représentait pour lui, ancien joueur formé dans ce club de Sao Paulo. Il fut d'ailleurs présent lors du match de gala organisé pour les 50 ans de la légende, en 1990.

"J'ai parfois reçu des conseils de Pelé", a raconté l'ancien milieu défensif. "Lors de ma première convocation en équipe nationale, j'ai eu l'opportunité de jouer avec Pelé. J'ai encore plus tremblé que Tite ! C'était même difficile de lui parler sur le terrain... 'Attention, Pelé ! Joue, Pelé!'" (...) C'est une personne qui m'a influencée en tant que joueur mais aussi en tant qu'homme.", a-t-il raconté en souriant.

Dans le groupe brésilien, d'autres joueurs ont aussi Pelé dans un coin de la tête. Neymar, lui aussi passé par Santos et adoubé à ses débuts par le Roi, peut espérer dépasser le record de 77 buts de son aîné avec l'équipe nationale. Il n'est plus qu'à deux unités de ce chiffre si symbolique. "Ramenez ce trophée à la maison !", avait d'ailleurs exhorté le légendaire attaquant avant le tournoi. Depuis, l'attente n'a fait que grandir. Et le symbole n'en serait que plus fort.

Le Brésil ennuyeux ? "Tite vient d'une région où l'on n'aime pas le Joga Bonito"

Coupe du monde Le Cameroun fait tomber le Brésil, mais ça ne change rien HIER À 21:00