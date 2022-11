Le Sénégal arrache son ticket pour les huitièmes. Plus entreprenants et enfin séduisants, les Lions de la Teranga ont battu une Équateur timide et fébrile mardi à Doha (1-2). Ismaïla Sarr a ouvert le score sur penalty (44e, s.p.), avant que Moisés Caicedo n’égalise en seconde période (67e). Trois minutes plus tard, c’est le capitaine en personne des Lions, Kalidou Koulibaly, qui leur a offert la victoire (70e). Ce succès lors de la troisième et dernière journée du groupe A permet aux Sénégalais de ravir la deuxième place qualificative pour les huitièmes à la Tri, finalement troisième.

Ad

Coupe du monde Les Pays-Bas accrochés par l'Equateur, le Qatar dit adieu à son Mondial 25/11/2022 À 17:57

L’Équateur méconnaissable

Une véritable finale. Voilà comment le Sénégal a appréhendé cette ultime rencontre du groupe A contre l’Équateur. Les Lions de la Teranga ont répondu présent au rendez-vous, déployant un entrain et une volonté farouche de dominer le camp adverse. Il n’a fallu attendre que trois petites minutes pour observer une première grosse occasion sénégalaise. Idrissa Gueye, idéalement placé dans la surface, n’a pu trouver le cadre (3e), à l’instar de Boulaye Dia cinq minutes plus tard (8e).

Dominateurs dans les duels, tranchants sur les flancs, les Lions ont éteint des Équatoriens longtemps absents. Enner Valencia s’est démené sur le front de l’attaque mais, trop isolé, a souvent semblé courir dans le vide. D’abord maladroit (24e), ou mal placé, Ismaïla Sarr a débloqué la situation d’une percée de la gauche vers l’axe stoppée par une obstruction de Piero Hincapié en pleine surface (42e). L’arbitre français de la rencontre, Clément Turpin, n’a pas hésité une seconde et a accordé un penalty parfaitement transformé par le même Sarr (44e).

Plus d'infos à suivre...

Coupe du monde Le Sénégal relancé, le Qatar éliminé 25/11/2022 À 14:59