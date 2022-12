Raphinha avait prévenu avant le lancement de cette Coupe du monde : le Brésil était prêt. A dominer le monde, bien sûr. Mais aussi à célébrer avec style. "Je vais vous dire la vérité, nous avons déjà préparé dix danses, avait expliqué l'ailier brésilien. Elles ne sont pas spécifiques à un joueur. Une danse est pour le premier but, une autre pour le deuxième, pour le troisième…". Ce lundi, pourtant, Richarlison n'a pas respecté le pacte en marquant le sublime but du 3-0.

Après avoir célébré avec ses coéquipiers, il s'est précipité vers le banc de touche pour fêter son but avec Tite, le sélectionneur brésilien qui a fait de lui l'avant-centre indiscutable de cette équipe brésilienne à la concurrence XXL. Entouré de ses joueurs, le sélectionneur brésilien a alors exécuté une danse spéciale, difficilement identifiable. Il s'agit en réalité de l'imitation d'un pigeon.

Une tradition qui date de 2012

C'est en fait la célébration typique du buteur de Tottenham, et ce depuis de nombreuses années. L'origine est musicale. "La danse du pigeon vient d'un groupe de Rio de Janeiro qui a fait une chanson en 2012", expliquait-il en 2017, après son arrivée à Everton. "Dança do pombo", la danse du pigeon, est devenue tendance et Richarlison a encore participé à son expansion. "C'est devenu encore plus populaire quand je me suis mis à danser sur ça à la maison, tout le monde a commencé à me copier", ajoutait-il.

"C’est ma marque de fabrique ! Bien sûr, j'imagine faire la danse du pigeon à la Coupe du monde, expliquait-il encore à la FIFA en 2020. Ça plaît aux supporters, surtout aux enfants. Je l’ai déjà faite en Seleção avec Neymar, je la fais régulièrement en club et j’ai bien l’intention de marquer beaucoup de buts et de la faire souvent pendant la Coupe du monde 2022". Mission accomplie et coach converti.

Tite célèbre avec la "danse du pigeon" face à la Corée du Sud Crédit: Getty Images

