Une belle note pour finir mais le Cameroun est éliminé de la Coupe du monde. Les Lions Indomptables ont signé un exploit en faisant chuter un Brésil déjà qualifié, lors de la 3e journée du groupe G (1-0). Les hommes de Rigobert Song ont contenu les grands favoris brésiliens et Vincent Aboubakar a marqué au début du temps additionnel (90e+1). Le scénario aurait pu être fantastique mais cela ne suffit pas car, dans le même temps, la Suisse a battu la Serbie dans un match fou (3-2) et termine deuxième pour rejoindre les 8es de finale.

Les Lions Indomptables devaient en effet battre le Brésil mais aussi surveiller de près le résultat du duel entre Serbes et Suisses et plutôt espérer un match nul. Face à des Auriverde remaniées à l'image de la titularisation du vétéran Dani Alves au poste d'arrière droit, le Cameroun a plutôt choisi de prendre son temps. Présent au niveau de l'intensité, il a aussi dû reculer face aux percussions régulières d'Antony et Gabriel Martinelli sur les côtés. Le joueur d'Arsenal a été le premier à solliciter Devis Epassy qui a claqué sa reprise de la tête (14e).

Un Brésil au petit trot

Malgré la maîtrise des joueurs de Tite et l'absence de leur charnière centrale habituelle en raison des blessures de Nicolas Nkoulou et Jean-Charles Castelletto, les Camerounais ont tenu bon et il a fallu attendre la fin de la première période pour voir Antony donner de nouveau du travail à Epassy (38e). La dernière occasion de la première période a même été à l'avantage des Lions Indomptables avec une tête de Bryan Mbeumo qu'Ederson a dû détourner sur le premier tir cadré concédé par le Brésil dans ce Mondial (45e+3).

