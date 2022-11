Football

FC STREAM TEAM - Benzema-Mbappé-Griezmman : une attaque, trois questions

FC STREAM TEAM - Si Karim Benzema, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann semblent intouchable dans le onze des Bleus, la liste de Didier Deschamps pose la question de l'animation et de l'entente entre les trois attaquants de l'équipe de France. Alors, le trio offensif tricolore vous fait-il douter ? Nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier tentent d'apporter un début d'éclaircissement.

00:03:55, il y a 8 minutes