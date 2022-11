Football

FC STREAM TEAM - "C'est un week-end inédit dans l'histoire du football"

FC STREAM TEAM - Encore un week-end de championnat avant la Coupe du monde au Qatar, un "week-end inédit dans l'histoire du football". Car plus que jamais planera le spectre d'une blessure pour les futurs mondialistes et comment s'enlever cette perspective de l'esprit lorsqu'on s'apprête à vivre l'événement d'une vie pour un footballeur. Éléments de réponse avec Maxime Dupuis et Martin Mosnier.

00:04:29, il y a 27 minutes