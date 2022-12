Très franchement, on ne savait pas trop ce qu'ils avaient dans le ventre. Cette équipe de France avait franchi des obstacles avec une forme de panache mais le parcours n'avait rien d'insurmontable pour des champions du monde en titre même diminués par une avalanche de forfaits. Le match face aux Anglais, et, plus que ça, le scénario de samedi apportent un nouvel éclairage sur ce groupe, sa dynamique, les mécanismes qui l'animent.

Ad

Alors que l'Italie 2006, l'Espagne 2010 et l'Allemagne 2014 ont nourri la malédiction du champion en titre comme si le poids d'un tel accomplissement anéantissait leurs ardeurs au moment de défendre leur butin, ces Bleus de Deschamps semblent, au contraire, en tirer une force herculéenne. Rien ne semble pouvoir leur arriver, une impalpable aura semble les protéger des flèches adverses.

Coupe du monde Un banc inexistant : vrai débat ou faux problème ? IL Y A UNE HEURE

Depuis 2014, en tournoi officiel et si l'on excepte un France – Tunisie qui n'a rien à voir avec tout le reste, la France n'a perdu aucun match dans le temps réglementaire et un seul (la finale face au Portugal) avant la séance de tirs au but. En 23 rencontres tout de même. Pourtant, elle fut bousculée, chahutée et même dominée. Samedi, contre les Anglais, on ne sait toujours pas comment elle s'en est sortie. Ou plutôt si.

Lloris, Giroud, Varane, Griezmann, Mbappé : quintet de champions

Quand l'Angleterre a été rattrapée par tous ses gadins depuis 1966, les Bleus se sont nourris de 2018. Eux savent gagner, eux savent comment renverser des situations, eux connaissent le goût du sacre et ça change tout. Si cette équipe de France n'a ni le romantisme de 1982 et de 1986, ni la maîtrise et l'équilibre de 1998 et 2018, elle connaît la recette, l'applique et compte sur Kylian Mbappé, quand il n'est pas anesthésié par trois gardes du corps, pour le reste.

Il suffit de voir qui a fait basculer la rencontre face aux Anglais. On retiendra trois hommes : Hugo Lloris, recordman des sélections en équipe de France, Antoine Griezmann, meilleur passeur de l'histoire des Bleus, et Olivier Giroud, le meilleur buteur all-time. Ces hommes-là sont les supers héros de Didier Deschamps, jamais vaincus même lorsqu'on les pense dépassés par les évènements. Après le fiasco de l'Euro, Giroud a porté le chapeau du désastre et disparu du groupe. Griezmann, fragilisé aussi par une carrière qui plonge en club, pouvait nourrir quelques craintes de voir sa lune de miel avec les Bleus s'achever plus tôt que prévu.

Olivier Giroud porte Antoine Griezmann après sa passe décisive géniale face à l'Angleterre Crédit: Getty Images

Leur résurrection dit tout des champions qu'ils sont mais aussi de ce qu'a su installer Didier Deschamps au fil d'un interminable mandat. Ces hommes-là lui seront fidèles à vie. Peu importe les épreuves par lesquelles ils passent. Aujourd'hui, le sélectionneur fait partie de la Sainte Trinité d'Antoine Griezmann : "Je donne tout pour le maillot, pour la France et pour lui".

Le groupe change mais rien ne change

Au fond, tout a changé depuis 2018 puisque seulement huit champions du monde figurent désormais sur les feuilles de match au Qatar. Tout a changé mais rien ne change parce que cette équipe repose sur un quintet (Lloris, Varane, Mbappé, Griezmann, Giroud) qui diffuse sur le terrain et en dehors cette force immuable et sur un entraîneur qui connaît mieux que quiconque la recette du succès.

"En Angleterre, on compare ces Bleus au Real Madrid de Benzema"

"Même dans la difficulté, on n'a l'impression qu'il ne peut rien nous arriver", notait Adrien Rabiot. Même le forfait d'un Ballon d'Or (Benzema) et des deux meilleurs milieux de terrain français (Pogba et Kanté) n'a pas altéré leur marche vers les sommets. Pour comprendre ce que dégage ces Bleus, l'aura qui les entoure, il faut sans doute remonter, en Coupe du monde, au Brésil 1994-1998 que rien ne semblait pouvoir faire dévier de sa mission. Un exemple qui prouve que les certitudes ont la vie fragile lors des grands tournois internationaux. La France n'est pas encore double championne du monde mais il fallait avoir sacrément foi en elle pour l'en imaginer si proche aujourd'hui.

Coupe du monde Un Mondial déjà réussi ? "Une sortie de route face au Maroc resterait un échec" IL Y A UNE HEURE