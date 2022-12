Plus les heures passent et plus l'optimisme serait de mise du côté de l'équipe de France pour Dayot Upamecano et Adrien Rabiot avant la demi-finale face au Maroc. Absents de la séance collective lundi et cantonnés au travail en salle mardi, les deux joueurs des Bleus, malades depuis le début de la semaine, iraient mieux selon Noël Le Graët. "J'ai l'impression que ceux qui étaient soit grippés soit enrhumés, ce matin ça allait bien", a déclaré le président de la FFF à Europe 1.

Pour sa part, Le Figaro confirme cette information et révèle que Didier Deschamps prendra sa décision avant la collation de l'après-midi. Si le Munichois et le Turinois devaient déclarer forfait, le sélectionneur pourrait miser sur Ibrahima Konaté en défense et Youssouf Fofana au milieu du terrain. L'ancien Sochalien a joué le premier match face à l'Australie (4-1) en remplacement de Raphaël Varane et avait rendu une belle copie. Quant au Monégasque, il a joué tous les matches du Mondial hormis France-Angleterre mais a seulement été titularisé contre la Tunisie (0-1).

