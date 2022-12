Walid Regragui et le Maroc sont devenus en cinq matches le point référence de l'Afrique en Coupe du monde. Jamais une sélection du continent n'avait atteint les demi-finales. Pourtant, pas question de jouer le petits Poucets face aux champions du monde français. Pas question de s'exposer à un quelconque complexe d'infériorité. La conférence de presse du sélectionneur marocain fut un modèle du genre et si personne ne sait comment se comporteront ses hommes face aux Bleus, il aura tout fait pour qu'ils soient le plus conquérants possible.

Regragui ne veut pas écouter la petite musique qui se joue depuis ce week-end. La belle aventure marocaine, l'exploit gigantesque et, finalement, la compétition d'ores et déjà réussie. "Depuis deux ou trois jours, on a envie d'être satisfait et de dire que, quoiqu'il arrive, on aura réussi notre tournoi. Vous allez me prendre pour un fou mais on veut gagner la Coupe du monde, a prévenu le sélectionneur des Lions de l'Atlas à la fois habité et complètement détendu face aux journalistes ce mardi. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Pour ça, les joueurs et le staff sont prêts à tout pour créer la surprise. On n'est pas là pour être content d'avoir placé l'Afrique en demi-finale parce qu'on aura peut-être plus d'autres occasions."

Il y a des moments où il faut marquer son territoire, c’est le moment

Plus tôt dans la semaine, il était revenu sur l'aventure extraordinaire de ses joueurs pour combattre l'idée que les demi-finales sont arrivées par hasard. Depuis le début de cette Coupe du monde, Regragui est habité par une mission : "Attention, je vous entends tous là, les journalistes sportifs même ceux d'Europe, ce n'est pas un miracle. Espagne, Belgique, Coratie, Portugal : 0 but encaissé. Ce n'est pas un miracle, c'est du travail, l'Afrique travaille."

Depuis quelques jours, l'ancien joueur du Grenoble Foot 38 combat toutes les idées reçues, les unes après les autres. Mardi, il s'est lancé dans un plaidoyer en forme d'immense avertissement pour la France et pour le monde qui observe cette drôle d'équipe du Maroc sans aucune référence jusqu'ici. On les dit fatigués voire épuisés par un parcours titanesque, exposés aux blessures et, donc, diminués. "On est en mission, on n'est pas fatigué, j’insiste. Demain, on va courir, il n’y aura pas de fatigue, a appuyé le sélectionneur. On aura une énergie extraordinaire demain. On a une opportunité, je ne veux pas la gâcher. Je ne veux pas attendre 40 ans, ça sera peut-être la seule chance de gagner. Il y a des moments où il faut marquer son territoire, c’est le moment."

On est venu changer les mentalités de notre continent

Et d'insister encore et encore : "On est venu changer les mentalités de notre continent. Si on est content d’être en demi, je ne serais pas content moi. Je veux être en finale. J’espère que la France ne nous respectera pas. Car ça sera difficile si c’est le cas." Habité par une mission qui le transcende, transcende le Maroc et englobe un continent tout entier, Regragui est tout de même bien conscient de la tâche qui l'attend face à "la meilleure équipe du monde" et "au meilleur sélectionneur du monde" dont il a fait l'éloge.

"Les Bleus, ils ont tout compris. En 2018, la France m’a fait rêver, a-t-il confié. Elle a un sélectionneur qui a tout compris. Ils jouent comme ça et ils défoncent tout le monde." Mais ne pensez pas que Regragui et sa sélection courberont l'échine pour autant. Ce n'est pas le style de la maison.

