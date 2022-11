66e : France - Danemark 0-0





2018 - Premier tour

Quatre ans après, on plaint encore sincèrement les Français qui ont fait l'aller-retour Paris - Moscou pour assister au troisième match de poule des Bleus. Un 0-0 soporifique au possible. Les Bleus, déjà qualifiés, après avoir battu l'Australie (2-1) et le Pérou (1-0), ont fait tourner. Mis à part Nabil Fekir, entré en cours de jeu et auteur de deux frappes, rien. Nada. Les Danois n'avaient pas envie non plus. A l'arrivée, une bouillie non comestible. Heureusement, il y aura la suite...

Ad

Coupe du monde Giroud : "Mon rôle dans l'équipe ? Tout est clair" IL Y A 6 HEURES

65e : France - Equateur 0-0





2014 - Premier tour

S'il n'y avait pas eu France - Danemark, France - Equateur 2014 aurait fermé le classement, haut la main. Mais voilà, quatre ans avant la purge de Moscou, les Bleus avaient fait un tout petit peu mieux. En supériorité numérique pendant 40 minutes, les Bleus n'ont pas fait d'étincelle. Ils étaient déjà qualifiés. Mais ce n'est pas une raison.

Didier Deschamps lors d'Equateur-France Crédit: AFP

64e : France - Chili 0-1





1930 - Premier tour

La première Coupe du monde des Bleus se résuma par un interminable voyage outre-Atlantique. Sur le terrain, ce fut bien moins long. Trois matches et les Bleus sont rentrés à la maison. Déjà éliminés après deux matches, les coéquipiers d'Alexandre Villaplane ont terminé sur une défaite face au Chili dans un stade aux trois-quarts vide. Circulez...

63e : France - Uruguay 1-2





1966 - Premier tour

Un nul pour ouvrir le premier tour, face au Mexique, une défaite ensuite pour rien arranger : la Coupe du monde 1966 est mal embarquée pour les Bleus. Et pourtant, à la différence de l'entame, les Tricolores ne sont pas dans la réaction cette fois. Grâce à un penalty de De Bourgoing, les voilà devant au quart d'heure de jeu. Ils s'inclineront 2-1 avant de défier... l'Angleterre à Wembley. Mission impossible.

Pogba, Ramos, Firmino... : voici le onze des absents de la Coupe du monde

62e : France - Yougoslavie 2-3





1958 - Premier tour

La Yougoslavie devient la première bête noire des Bleus. Quatre ans après une défaite inaugurale en Suisse, la France remet ça en Suède. Les Tricolores ouvrent le score, grâce à l'inévitable Just Fontaine, reviennent à 2-2 grâce à lui et... finiront par perdre après un contre fatal et une hésitation coupable de la défense bleue. Une défaite qui n'aura guère de conséquences au final.

61e : France - Hongrie 3-0





1986 - Premier tour

Les Bleus de Platini ne sont pas encore qualifiés avant de retrouver la Hongrie, à Leon. Troisième match de poule. Malheur au vaincu. Ce ne sera pas la France. Autoritaires, les joueurs d'Henri Michel s'imposent 3-0 face aux Hongrois. Stopyra, Tigana et Rocheteau sont les buteurs tricolores.

60e : France - Uruguay 0-0





2010 - Premier tour

Le début de la fin. Mais on ne le savait pas encore. Les Bleus de Domenech débutent leur Mondial par leur adversaire le plus compliqué sur le papier. C'est pourtant face aux Uruguayens que les Tricolores marqueront leur seul point du Mondial. A part ça, que retenir de cette soirée dans le majestueux cadre du Cap ? Une demi-occasion pour Govou en début de match et un Gourcuff globalement snobé par ses partenaires. A oublier.

Govou face à l'Uruguay Crédit: AFP

59e : France - Mexique 1-1





1966 - Premier tour

Huit ans après le premier grand fait d'armes du football français, les Bleus sont de retour sur la scène planétaire. Mais l'Angleterre n'est pas la Suède et, à Wembley, le premier match des Tricolores se solde par un nul. Sacrée occasion manquée alors que les doubles champions du monde uruguayens et les futurs rois anglais feront match nul le lendemain. Les Bleus se cherchent, les Mexicains en profitent pour ouvrir le score. Hausser égalisera. Mais, au bout du compte, ça ne suffira pas.

58e : France - Suisse 0-0





2006 - Premier tour

Merci le poteau. Merci Barthez. Si la France a pris un point face à la Suisse et démarré sur une note comptable acceptable, c'est bien grâce à eux. Après une préparation décevante, les Bleus de ZZ n'y sont pas. Berlin paraît bien loin de Stuttgart cet après-midi-là. Et il n'y a pas grand monde pour croire ce que Raymond Domenech répétait depuis sa prise de fonction. A savoir qu'il donnait rendez-vous le 9 juillet à Berlin.

57e : France - Yougoslavie 0-1





1954 - Premier tour

Un format bizarre avec deux matches à jouer dans un groupe de quatre. Et, donc, pas ou peu de droit à l'erreur. Mais dès leur première sortie, les Bleus se prennent les pieds dans le tapis. La Yougoslavie était pourtant prenable, mais cette équipe de France est trop inconstante pour espérer grand-chose. En manque cruel de fraicheur athlétique, elle cède sur un but de Miloš Milutinović, le frère de Bora.

Pogba, Ramos, Firmino... : voici le onze des absents de la Coupe du monde

56e : France - Danemark 2-1





1998 - Premier tour

Trois matches, trois victoires. Pour la première fois de son histoire, la France effectue un carton plein en phase de groupes d'un Mondial. Malgré une équipe A' alignée par Aimé Jacquet et l'imbroglio causé par le refus de jouer de Bernard Lama, les Bleus font le boulot sous le soleil lyonnais face au Danemark (2-1) des frères Laudrup et de Peter Schmeichel.

55e : France - Hongrie 3-1





1978 - Premier tour

Entre 1958 et 1978, vingt ans. Tout pile. Entre les deux Coupes du monde, aucune victoire sur la grande scène pour l'équipe de France. Un tunnel dont la France est sortie le 10 juin 1978 avec un succès sur la Hongrie (3-1). Succès pour du beurre parce que les Français étaient déjà éliminés. Mais un succès marquant puisque ceux-ci évoluaient avec un maillot rayé blanc et vert. Pourquoi ? Parce que l'intendant des Bleus avait pris le maillot blanc... qui était aussi celui des Hongrois. Pour l'histoire, la France a gagné avec la tunique d'un club de pêcheurs, Kimberley.

54e : France - Mexique 3-2





1954 - Premier tour

Il fait beau ce jour-là sur Genève. Voilà sur le positif. Pour le reste, pas grand-chose à retenir. La victoire des Bleus ne sert à rien, parce que l'autre match du groupe entre le Brésil et la Yougoslavie s'est terminé par un résultat nul (0-0) qui arrange les deux équipes. Les Bleus ont commencé par mener 2-0, puis ont été repris, et c'est enfin Raymond Kopa qui a offert la victoire aux siens à la 88e minute. Le meneur de jeu n'échappera néanmoins pas aux critiques. 1958 paraît encore loin à l'époque.



53e : France - Australie 2-1





2018 - Premier tour

Avant de les retrouver le 22 novembre, en ouverture toujours, les Bleus peuvent s'appuyer sur le bon souvenir de 2018. D'accord, la victoire fut tirée par les cheveux. Et ce n'est rien de le dire. Les Bleus n'ont pas été bons, s'en sont sortis après l'entrée de Giroud et grâce à un csc de Behich. Les joueurs de Didier Deschamps étaient loin du Graal à cet instant-là. Mais, au moins, la machine était lancée.

Joie Pogba France Australie Crédit: Getty Images

52e : France - Pologne 2-3





1982 - Troisième place

Se réveiller après le cauchemar de Séville est on ne peut plus difficile. A Alicante, deux formations à l'état d'esprit diamètralement opposé s'affrontent. Les Bleus, sans Platini, Tigana et Giresse au coup d'envoi, font face à la Pologne de Boniek. L'ouverture du score de René Girard n'est qu'une escarmouche tricolore avant que Szarmach, Majewski et Kupewicz ne forcent la décision pour la Pologne. La réduction de l'écart de Couriol n'y change rien, les Bleus terminent quatrièmes et sur une mauvaise note.

51e : France - Uruguay 0-0





2002 - Premier tour

Ce match devait relancer l'équipe de France après son revers initial face au Sénégal. Mais encore une fois, rien ne s'est passé comme prévu en Corée du Sud : sans Zinédine Zidane, blessé, les Bleus sont trop vite privés de Thierry Henry, exclu directement pour un tacle non-maîtrisé. David Trezeguet se voit refuser un but à la limite du hors-jeu, le coup-franc d'Emmanuel Petit fait poteau sortant. Décidément, quand ça ne veut pas...

50e : France - Angleterre 0-2





1966 - Premier tour

Des regrets. Après une entame de Coupe du monde manquée, les Bleus réussissent leur meilleur match face aux Anglais. Mais la marche est trop haute, d'autant que les Tricolores vont jouer avec le vent de face. Un but hors-jeu de Hunt. Une partie de boucher signée Nobbie Styles, qui blessera Robert Herbin et Jacky Simon. Stanley Rous, patron anglais de la FIFA, mettra ça sur le compte de la myopie du joueur.

49e : France - Canada 1-0





1986 - Premier tour

Ce match-là restera à jamais comme celui qui aurait pu couronner Jean-Pierre Papin meilleur buteur du Mondial 1986 (ou pas loin). Cette première rencontre des Bleus aurait dû être pliée avant la 79e minute. Mais pour ce faire, il aurait fallu que JPP réussisse à concrétiser l'une des six énormes occasions qui se sont présentées à lui ce jour-là. Jamais avant, jamais après un attaquant français aura autant vendangé en Coupe du monde.

Papin délivre (enfin) les Bleus face au Canada Crédit: Getty Images

48e : France - Argentine 0-1





1930 - Premier tour

Un des matches les plus étranges des Bleus en Coupe du monde. Parce que raboté de huit minutes. Et puis, terminé quand même quand les joueurs ont été priés de revenir sur la pelouse. Certains étaient déjà partis se doucher.. La France s'incline 1-0, malgré le match réussi de Thépot, blessé contre le Mexique et mis sur pied pour défier l'Argentine. L'Albiceleste joue dur et les Bleus se font avoir sur un coup franc joué rapidement et un but de Monti (81e). Seule consolation : le public uruguayen avait pris fait et cause pour les Bleus. Déjà ça...

47e : France - Corée du Sud 1-1





2006 - Premier tour

Après le nul inaugural (et sans but) face à la Suisse, les Bleus entament parfaitement la partie sur un coup de billard. Henry inscrit le quatrième de ses six buts en Coupe du monde. Un succès mettrait les Bleus dans une situation confortable pour la qualification, autre chose qu'une victoire rendrait leur tâche compliquée. C'est le pire qui va arriver avec l'égalisation de Park Ji-sung à dix minutes de la fin. Le cri et la colère de Gallas trahissent la déception et l'inquiétude tricolores. D'autant que, averti, Zidane est suspendu pour le match décisif face au Togo…

46e : France - Italie 1-3





1938 - Quart de finale

Champion du monde en titre contre hôte de la Coupe du monde. Sur le papier, c'est alléchant. Sur le papier, c'est également un premier quart de finale planétaire pour les Bleus. Les Tricolores auraient pu l'entamer mieux qu'en encaissant le premier but. Mais, au moins, Heisserer répond à Colaussi et le score est nul à la pause. Malheureusement, un doublé de Piola aura raison des Français au stade Yves-du-Manoir.

Coupe du monde J-5 avant l'Australie : Benzema et Varane toujours à l'écart IL Y A 7 HEURES